Bojanu Bogdanoviću NBA uručio veliko priznanje - najbolji na Zapadu

Bojan Bogdanović u pobjedi Utaha nad Denverom (127:120) zabio je 48 poena i tako potvrdio sjajnu formu, koja je okrunjena jednako sjajnom nagradom. Proglašen je najboljim igračem Zapada u prošlom tjednu!

Naime, hrvatski reprezentativac je u noći s petka 7. svibnja na subotu 8. svibnja srušio rekord Dražena Petrovića (44 poena) po broju postignutih koševa u jednoj utakmici, a potom i dobio prestižnu nagradu. Koju nikad prije nije dobio.

Na Istoku je tu titulu, s pravom, zaslužio Russell Westbrook, koji igra nestvarno u posljednje vrijeme. Ali, dok su Jazzeri prvi na Zapadu, Washington Wizardsi još uvijek se bore za ulazak u doigravanje.

