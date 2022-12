Bogdanović igra najzrelije u karijeri! 'Babi' su 33 na leđima, a 'pomeo' je LeBrona kao od šale

Premda su mu 33 na leđima, Bojan Bogdanović igra svoju najproduktivniju NBA sezonu. Ne govore to samo statistike nego i uloga koja je Babi dodijeljena, a on je svojim mlađahnim Detroit Pistonsima svojevrsni mentor koji ne samo da savjetuje neiskusne nego i zabija najviše.

Večer dvojice Bogdanovića

U domaćoj utakmici protiv Lakersa (117:124) najbolji hrvatski košarkaš pokazao je raskoš svog napadačkog potencijala (38 koševa uz šut iz igre 12 od 22) pri čemu će ostati zapamćeno da je u trećoj četvrtini zabio 25 koševa. Nažalost, Bojan u ovoj utakmici nije imao partnera kao što je, s druge strane, veliki LeBron James (35 koševa) imao u centru Anthonyju Davisu (34 koša, 15 skokova, 7 asista). Kod Pistonsa, drugi strijelac zabio je 22 koša manje od Bogdanovića, dakle 16, a to je bio nadareni branič Jaden Ivey koji je bio i drugi potrošač lopti (zabio je šest od 16 pokušaja).

Foto: Jasen Vinlove/REUTERS Dec 6, 2022; Miami, Florida, USA; Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) shoots the ball around Miami Heat forward Caleb Martin (16) during the second half at FTX Arena. Mandatory Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports Photo: Jasen Vinlove/REUTERS

Bojanu je ovo bila četvrta ovosezonska utakmica od 30 ili više koševa. Još u listopadu (u kojem je prosječno zabijao 22,8) Atlanti je ubacio 33. Početkom prosinca, Dončićevim Mavsima ubacio je 30, potom je Miamiju utrpao 31 koš, a zatim Lakersima najviše ove sezone (38). Da mu se protiv odličnog New Orleansa, vodeće momčadi Zapadne konferencije, nije dogodila loša šuterska noć (5 koševa uz šut iz igre 1-8), sada bismo govorili o prosinačkom prosjeku od 27 koševa po utakmici.

No, i unatoč tome Bojan ove sezone zabija najviše u svojoj osmogodišnjoj NBA karijeri (21 koš po utakmici). Najbliže ovom prosjeku bio je u svojoj prvoj sezoni u majici Utah Jazza (2019./2020.) kada je zabijao prosječno 20,2 koša po nastupu. No, tada je imao i najveću minutažu u karijeri (33,1 minutu po susretu) dok ove sezone prosječno igra 2,2 minute manje.

Ono što je važno u cijeloj priči jest da mu njegov 65-godišnji trener Dwane Casey jako vjeruje i da će se teško odreći takvog strijelca ako mu iz klupskog menadžmenta to nametnu kroz neku razmjenu igrača. A ovako raspištoljen, Bogdanović zacijelo je zanimljiv klubovima koji pucaju na visok plasman pa tako i Lakerisma.

Foto: Allison Farrand/REUTERS Dec 4, 2022; Detroit, Michigan, USA; Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) drives with the ball against Memphis Grizzlies forward Xavier Tillman Sr. (2) in the first quarter at Little Caesars Arena. Mandatory Credit: Allison Farrand-USA TODAY Sports Photo: Allison Farrand/REUTERS

Još ljetos moglo se dogoditi da Bogdanović završi u Lakersima, no tada slavni klub iz Los Angelesa i njegov tadašnji klub Utah Jazz nisu postigli dogovor oko mogućeg "tradea". No, sada kada im je utrpao 38, Mostarac je zacijelo opet mogao zanimljiv "jezerašima" tim više što tako i navijači razmišljaju. Uostalom, jedan je dobronamjerni forumaš ispod videa o Bojanovih 38 koševa Lakersima napisao da je "zločin protiv ljudskog roda držati igrača s prezimenom koje završava na 'vić' u jednom od najslabijih klubova lige".

Da je tome tako, potvrđuje i Bojanov 30-godišnji srpski prezimenjak Bogdan Bogdanović (196 cm), bek Atlante s kojim su hrvatskog Bogdanovića (201 cm) u početku često mijenjali, koji je u svoje dvije povratničke utakmice nakon ozljede zabio 31 koš (uz 7 trica) pa 28 koševa (uz 6 trica).

No, vratimo se mi našem Bogdanoviću kojemu je ovih 38 koševa tek treći učinak NBA karijere. Bojan je dvaput otišao na 40 i više koševa. Prvi put dogodilo se to 2016. u dresu Netsa protiv Philadelphije (131:114) kada je zabio 44. Osobni rekord ubacio je u majici "džezista" u pobjedi nad Jokićevim Denverom (127:120) kojem je utrpao 48 koševa pogodivši osam od 12 tricaških pokušaja.

Svoj tricaški rekord od 11 dalekometnih ubačaja (iz 18 pokušaja) Bojan je ostvario također kao član Utah Jazza i to ove godine, početkom ožujka, u pobjedi protiv Oklahome (116:103).

Po evidenciji portala proballers.com, najviše izvan NBA lige (35 koševa) Babo je zabio još u dresu Cibone (2011.) u pobjedi nad Cedevitom za koju je tada igrao i kasniji NBA igrač Damjan Rudež (24 koša) te Draper, Baždarić i Andrija Žižić.

Žižićev doživljaj u Kaunasu

A Andrijin mlađi brat Ante, bivši NBA-evac koji se skrasio u prvaku Europe Efesu, doživio je u petak neobično iskustvo. Naime, njegov klub je gostovao kod Žalgirisa gdje je cijela dvorana pozdravila pobjedu nogometaša Hrvatske nad Brazilom.

– Izniman je osjećaj da ste kao tako mala zemlja u stanju napraviti tako velik domet u nogometu. Ovog časa jako sam ponosan što sam Hrvat.

Da se nogometni SP ne odvija usred klupske košarkaške sezone, možda bi i Ante bio u Kataru. I dok za njega nismo sigurni, za Bojana jesmo jer on je doista veliki navijač Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije.