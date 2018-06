Legendarni Toni Kukoč upozorio vatrene: To će vam se sigurno dogoditi!

Dražen Anzulović, košarkaški izbornik seniora, ima oko sebe sjajnu ekipu savjetnika. Pored predsjednika HKS-a Stojka Vrankovića, predsjednika Stručnog savjeta Dina Rađe, lojalnog kolege i bivšeg izbornika Velimira Perasovića (kojeg je pozvao u Opatiju da mu kaže svoja zapažanja) uz njega je i najtrofejniji živući hrvatski košarkaš Toni Kukoč. A i on je član Stručnog savjeta HKS-a i zacijelo ima što za reći.

Nakon skromne provjere protiv oslabljene reprezentacije BiH (88:75), Kuki o tom nastupu baš i nije htio puno pričati za medije, no izborniku je zacijelo imao puno toga više za reći od ovoga:

- Ne znam što bih rekao. Ovo što smo danas gledali zacijelo nije mjerilo naše kvalitete. Bilo je dobrih i loših stvari i ja vjerujem da će se u ovih pet dana do kvalifikacijske utakmice s Italijom neke stvari ispraviti.

Od tih dobrih stvari, Kukoč je istaknuo upečatljivi reprezentativni debi 21-godišnjeg centra Lakersa Ivice Zupca:

- On je protiv BiH bio uvjerljivo naš najbolji igrač. Zabio je 28 koševa bez da smo imali uigrane akcije za njega. Budu li svi igrali kao on, neće biti problema. Oduševila me jednostavnost njegove igre. Očito je, a to je i normalno, da će ova reprezentacija ovoga ljeta živjeti od NBA igrača. To su naši najbolji igrači i tako to i treba biti.

Kukoč će uz reprezentaciju biti i nadolazećeg četvrtka u Trstu, u kvalifikacijskoj utakmici za SP protiv Talijana. Bit će moralna podrška Bogdanoviću, Šariću i društvu u nimalo ugodnoj situaciji (skor 1-3).

- Kod nas me ne smeta ništa, ali me smeta što se jedna zemlja kao naša, a imamo šest NBA igrača, morala naći u ovakvoj situaciji. Samo zato što organizacija europske košarke nije na razini na kojoj bi trebala biti. Ne vidim razlog zašto Fibi ne bi bio interes da na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama ne bi igrale reprezentacije s toliko NBA igrača i zašto se kvalifikacije ne igraju u vrijeme kada isti ti igrači mogu sudjelovati. Očito je da tu nedostaje spona između NBA lige i Fibe i da se NBA sezona zaustavi na deset dana kako bi i NBA igrači mogli igrati kvalifikacije kako to čine i najbolji svjetski nogometaši koje njihovi klubovi moraju puštati da usred sezone igraju za svoje reprezentacije. Uostalom, zacijelo bi gledanost ovog nogometnog SP-a bila puno manja da ne igraju Messi i Ronaldo, već da igraju neki igrači za koje možeš reći pa to bih i ja mogao izvesti. Nadam se da osnovna Fibina ideja nije bila dovesti na SP koje nikad tamo nisu bile jer to onda više nije sport...

No, i Fifi se dogodilo da na ovom Svjetskom prvenstvu nema velesila poput Italije i Nizozemske.

- Jest, no to se tim reprezentacijama dogodilo s njihovim najboljim igračima. Ako nas Rumunjska dobije s našim najboljim igračima onda mi nemamo što reći. Kada se igraju kvalifikacije za velika nogometna natjecanja, sve reprezentacije imaju na raspolaganju svoje najbolje igrače. Svi najbolji svjetski nogometaši igraju u Europi, no nemaju nikakvih problema da se u reprezentativnim pauzama priključe svojim reprezentacijama. Takvo što bi trebali imati i u košarci.

Kad smo već kod nogometa, Toni ga je trenirao od svoje 12. do 16. igrajući u podmlatku Hajduka.

- Igrao sam poput Šurjaka, na lijevom krilu, a uzor mi je bio Žungul.

Navijača Kukoča, a priznaje da je skakao kada su naši zabijali golove, priupitali smo kako je doživio nastup naših nogometaša protiv Argentine.

- Perfekcionizam je očito odlika nas sportaša, pa tako i ja na tih 3-0 gledam s oprezom. Mi jesmo dobili veliku Argentinu, no Prvenstvo traje mjesec dana i sigurno ćemo imati i utakmicu u kojoj nam puno toga neće polaziti od noge, u kojoj ćemo se morati čupati. A ne daj Bože, sad će netko reći da sam crnjak, da nam se to dogodi u osmini finala. Ne volim gatati, no više bih volio da smo ovakvu pobjedu izborili tri utakmice kasnije. To bi onda bilo pravo ludilo. Tješi me to što u našem sastavu ima i previše iskusnih igrača i to iz elitnih klubova da bi se bilo tko zadovoljio pobjedom protiv Argentine. Nositelji igre ove reprezentacije igraju u najvećim svjetskim klubovima i oni imaju puno utakmica u nogama, pa tako i onih kriznih i oni, recimo, znaju kako se ponašati kada gubiš nakon poluvremena.

Toni najviše raduje nogomet kojeg su naši igrali nakon drugog, Modrićeva, pogotka.

- Na početku smo bili pomalo u grču, što je normalno protiv takva suparnika, no kada je Luka zabio onda smo "prodisali" i počeli igrati sjajan nogomet. Činilo mi se da sve pozicije igraju kako treba.

Nakon tri naslova NBA prvaka, tri naslova europskog klupskog prvaka i osam medalja s najvećih reprezentativnih natjecanja (bio je svjetski prvak 1990. i MVP SP-a), Kukoč zacijelo ima pravo na svoje opservacije, pa makar se radilo i o drugom sportu.

- Na velikom natjecanju je jako važna momčadska kemija, a kod nas ona očito raste iz utakmice u utakmicu, još od onih kvalifikacijskih dvoboja. Mišljenja sam da to dolazi od trenera i igračkih vođa ove momčadi. A očito ih imamo u Modriću, Rakitiću, Mandžukiću, ali i Lovrenu za kojeg imam osjećaj da je pravi šef obrane. A kada se posloži hijerarhija, kada se svatko osjeća važnim dijelom ekipe, onda to funkcionira.

Postoji li opasnost od euforije? A ona se na Hrvate, poznato je, lako hvata.

- Mi kao narod jesmo tome skloni i euforija zacijelo postoji, no dobro je što ona dolazi od navijača i medija. Ako se ona uvuče u momčad, ona može biti dvosjekli mač. Posebice u situaciji za koju možemo reći da smo napravili čudo, ali rezultatski još nismo napravili Bog zna što. Stoga mi se strašno sviđa to što izbornik Dalić stalno o tome govori. Velika natjecanja su jako duga, a posebice Svjetsko prvenstvo, i on ih zacijelo pokušava pripremiti i da to da će doći jedna krizna utakmica. Ona se naprosto mora ukalkulirati. Nitko nije napravio veliki rezultat bez krizne utakmice, pa čak niti onaj veliki naraštaj iz 1998. Ako se dobro sjećam, oni su se prilično mučili protiv Rumunjske koju smo pobijedili iz jedanaesterca.

Prisjetio se Toni kriznih utakmica koje su se dogodile sastavima za koje je on igrao:

- Bilo ih je u Jugoplastici, Bullsima, reprezentaciji... Uvijek se sjetim onog olimpijskog polufinala protiv Rusa kojeg smo vrlo lako mogli izgubiti, a u skupini smo se mučili protiv jedne Angole. U dresu Bullsa izgubio sam u doigravanju domaću utakmicu od Atlante, baš kao i od Utah Jazza i to nakon naše pobjede od 40 razlike, kada su svi mislili da će Utah dobro proći ako u sljedećoj bude imao manje od 30 koševa zaostatka. Sreća da u NBA doigravanju imaš pravo na popravni, čega u eliminacijskim utakmicama velikih nogometnih natjecanja nema – zaključio je Kukoč.

