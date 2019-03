Bogdan otkrio zbog čeka Andrić može biti prvi Dinamov strijelac

Dinamo i zaprešićki Inter (Maksimir, 16.30 sati) treći put ove sezone sreću se u HNL-u, u prva dva susreta slavio je Dinamo, prvo u Maksimiru u ludoj utakmici s 5:3, a u Zaprešiću je ipak bilo mirnije, 2:0 za plave.

U toj maksimirskoj golijadi sudjelovao je i Komnen Andrić, tada kao vodeći strijelac lige, ali u dresu Intera. Danas bi, ne iznenadi li nas Bjelica, Andrić u plavom dresu trebao napadati svoj dojučerašnji klub i svog prijatelja, trenera Zaprešićana Samira Toplaka.

Najavio je srpski nogometaš da, zabije li pogodak Interu, neće slaviti jer ima posebne emocije prema tom klubu.

Žuto-plavi transferi

– Svakom igraču neobično je kad igra protiv svog bivšeg kluba, ne bih rekao da mu je teško, ali postoji određena slabost prema klubu u kojem si igrao, u kojem si bio zadovoljan. No igrač mora za klub u kojem igra dati svoj maksimum, a Andrić je sada igrač Dinama i sigurno će dati sve. Pa ja sam dinamovac od glave do pete pa sam kao trener Intera uvijek želio pobijediti Dinamo – kazao nam je legendarni Srećko Bogdan, član velike generacije Dinama 1982., ali i bivši trener Intera koji je u posljednje vrijeme radio s klincima zaprešićkog kluba.

– Više ne, sad sam u nekakvom stanju pred mirovinom. Ide vrijeme, muče me kukovi tako da neću u Maksimir na utakmicu, nisam već dugo bio, dođem samo u Zaprešić na tekmu – kaže Bogdan koji je nastavio o Andriću:

– U Interu je pokazao da je pravi igrač, čim je bio prvi strijelac lige u malom klubu, onda je sigurno da može to biti i u Dinamu u kojem mu je sigurno lakše igrati s obzirom na kvalitetu suigrača.

Andrić je u Dinamo stigao ove zime i tako je zapravo nastavio nisku igrača koji su bili na zaprešićkoj i maksimirskoj adresi. Sjetimo se samo Zvonimira Solde koji je u dresu Intera upravo Dinamu u finalu uzeo naslov pobjednika kupa.

A onda su Čale, Modrić, Eduardo, Ćorluka, Saško Pandev, Sivonjić, Dodo, Antun Palić... mijenjali adrese, a zadnji od njih je upravo Andrić. On je i donio najveći novac Interu, plavi su za njega platili milijun eura.

– Ma Inter puno toga mora zahvaliti direktoru Branku Laljku, on to sve drži, krpa već godinama. Inter je mali klub i nije lako opstati mu, preživjeti. No bilo je lijepih rezultata tog kluba, meni je posebno u sjećanju vrijeme kad sam bio trener i kad sam imao Modrića i Ćorluku. Da nam je tada Luka ostao do kraja, da ga Dinamo nije vratio, Inter bi, vjerujem, bio prvak države. Tada smo oko kluba uspjeli okupiti puno ljudi, regija je bila uz nas, zato mi je žao što danas nema više ljudi u Zaprešiću. Kad je već Srećko Bogdan spomenuo Branka Laljka, valjda reći da je i on živio i radio na obje adrese, današnji direktor kluba bio je više godina financijski direktor Dinama.

Interu danas u Maksimiru (16.30 sati) svaki plijen značio bi kao suho zlato jer sedam bodova prednosti u odnosu na devetoplasiranu Istru nije preveliko jamstvo za mir do kraja sezone. A Dinamo je bodovno toliko odmaknuo da su ga svi proglasili prvakom. Samo, Bjelica na ostatak prvenstva gleda ozbiljno, ne želi opuštanje pa su ovako krenule kvalifikacije za plave igrače.

Nas je Rudeš iznenadio...

– A gledajte, nas je Rudeš iznenadio i pobijedio, tako i Inter može iznenaditi plave. Iako, objektivno, Dinamo ima kvalitetniju momčad, bolje igrače i naravno da je favorit – zaključio je Čeči Bogdan.

Trener Intera Samir Toplak neće kemijati sa sastavom, a Bjelica, koji je i inače sklon rotacijama, sad mora mijenjati zbog ozljeda i zbog kartona (Gojak, Majer i Perić), vidjeti u kakvom su mu stanju reprezentativci, pogotovu oni koji su se kasno vratili. Neki su odradili tek trening ili dva.

No, tko god bude igrao, plavi su veliki favorit, a Bjeličini igrači imat će priliku dokazati da trebaju biti i u sastavu koji će u srijedu istrčati na Poljud, na derbi s Hajdukom. A to je uvijek derbi, pa makar Dinamo imao na tablici čak 24 boda viška, bez obzira na to što je Hajduk tek na petom mjestu. No ipak se splitska momčad podignula i krenula s boljim rezultatima.