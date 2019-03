Želim i sljedeće sezone pisati lijepu europsku priču

Imao je Ivan Šunjić (22) valjani ugovor s Dinamom, no plavi su u njemu prepoznali igrača kojem vrijedi ponuditi novi, dulji i bolji ugovor, te je taj talentirani, ali već i dokazani igrač plavih potpisao novi ugovor, na pet godina.

– Novi ugovor, na pet godina, na tragu je naše strategije i razmišljanja da momčad dulje ostane na okupu, želimo je i pojačati, pa nam je važno zadržati važne igrače. Ivan je naše dijete, dolazi iz naše škole – kazao je sportski direktor Marijan Vlak.

– Novi ugovor je znak da su ljudi iz kluba zadovoljni mojom igrom, a ja vjerujem da ću opravdati povjerenje i da ćemo svi zajedno na kraju biti zadovoljni. Da, život mi se u posljednjih godinu dana otkako sam došao u Dinamo jako promijenio, ali i svima nama jer smo postigli povijesni uspjeh. Vjerujem da će pred nama biti još tako uspješnih sezona, želim biti dio toga. Već sutra nas čeka novi ispit, Inter, pa derbi... Želimo dvostruku krunu, pa me onda čeka Europsko prvenstvo U-21, a onda idemo u novu europsku priču – kazao je Šunjić, koji u novom ugovoru nema odštetnu klauzulu.

– Potpisom sam svima dao do znanja da sam sretan ovdje, a nogometno tržište varira, tako da to nije samo do mene. No, ja se vidim samo u Dinamu – kazao je Šunjić.

Dinamo ga je tako vezao uz sebe, no kad jednom dođe prava ponuda za njega ili ostale igrače, ugovor može samo povećati odštetu.

– Nema još konkretnih pitanja za naše igrače, daleko je prijelazni rok – kazao je Marijan Vlak.