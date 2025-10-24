Boban je igrao u Celti. Pogledajte kojim se riječima od nje oprostio

Sljedeću utakmicu u Europskoj ligi Dinamo će 6. studenog igrati protiv Celte u Vigu. Bit će to susret dviju klubova u kojima je igrao – Zvonimir Boban. Za one koji se ne sjećaju, Dinamov predsjednik u ljeto 2001. godine svoju je briljantnu igračku karijeru – s devet trofeja u Milanu (4 naslova prvaka Italije, 1 naslov europskog prvaka...) – odlučio nastaviti u tada vrlo solidnom španjolskom prvoligašu iz Viga. Trener Celte bio je Španjolac Victor Fernandes, a zvijezde momčadi Rusi Karpin i Mostovoj, Brazilci Doriva, Edu, Vagner, Sylvinho (današnji izbornik Albanije), Argentinci Berizzo i Gustavo Lopez...

Pa ipak, unatoč i svojim, i klupskim velikim očekivanjima, Bobanova epizoda nije dugo potrajala, samo tri mjeseca. U broju od 13. listopada 2001. godine Večernji list objavio je izvanrednu vijest iz Španjolske: u nadnaslovu je stajalo „Potpuno neočekivano jedan od najvećih hrvatskih nogometaša završio karijeru”, u naslovu „Boban napustio Vigo i nogomet”, a u tekstu je bila Bobanova izjava:

- U Vigo sam došao uživati u posljednjoj sezoni karijere, istinski se radovao, nakon deset velikih godina u Milanu. Dočekan sam sa svim počastima, navijači, novinari bili su izvrsni. Normalno mi je bilo da ne igram odmah, jer nisam s momčadi prošao pripreme, jer tjelesno nisam bio tip-top. Imao sam strpljenja – kazao je Boban pa nastavio:

- Nisam morao doći u Celtu da bih nekom dokazivao što znam i mogu, to su oni morali znati. Od posljednjih sedam utakmica odigrao sam jednu i pol, a to mi stvarno ne treba. Ne treba mi njihov novac, rekao sam im što sam odlučio.

Boban je u svjetlomodrom dresu Celte ostvario sedam nastupa (izvor: Transfermarkt): u španjolskom prvenstvu protiv Osasune (3:0), Tenerifa (3:0), Mallorce (2:0) i Valencije (1:1), u Kupu protiv Lemone (3:2), te u Kupu Uefa protiv češke Sigme (4:0, 4:3).



