Lisa Kudrow otkrila zašto se nikada ni na trenutak nije distancirala od 'Prijatelja' i Phoebe

Sa svojim "Prijateljima" obilježila je cijelo jedno televizijsko desetljeće. Glumeći Phoebe Buffay od 1994. do 2004. godine, Lisa Kudrow postala je ikona sitcoma te je utjelovila jedan od najpoznatijih humorističnih likova u povijesti televizije. A onda se idućom ulogom odlučila pomalo i našaliti na vlastiti račun pa je tako 2005. postala Valerie Cherish u satiričnoj seriji "Ponovno slavna", a koja govori o nekad popularnoj, a sada pomalo već zaboravljenoj televizijskoj glumici, koja se proslavila upravo u humorističnoj seriji, a sada se nikako ne može pomiriti s gubitkom slave i na sve načine želi održati na životu svoju glumačku karijeru. Možda ni sama Kudrow nije tada mogla zamisliti koliko će za nju ovaj scenarij biti daleko od istine te ostati samo satira na malim ekranima. Jer "Prijatelji" su bili sve samo ne trenutačna fascinacija ili instant-uspješnica koja je ostala u prošlosti. "Prijatelji" nisu postali još jedan sitcom iz 90-ih, a Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer te 2023. godine preminuli Matthew Perry nikada nisu postali bivše zvijezde. Štoviše, stekli su kultni status, a "Prijatelji" su jedna od najpopularnijih i najuspješnijih serija svih vremena, koja je i dalje iz godine u godinu na samom vrhu najgledanijih, i to više od tri desetljeća od početka emitiranja. Prigrlile su ih i nove generacije i tako njihova saga i dalje živi.