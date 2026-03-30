Konjički sport

Pascalov vikend iz snova: tri dana, tri pobjede i potpuna dominacija

Foto: Privatna arhiva
1/4
Autor
Damir Mrvec
30.03.2026.
u 14:55

Od petka do nedjelje konjički teren bio je pozornica na kojoj se nije nudila samo sportska borba, nego i prava mala demonstracija karaktera, znanja i strasti prema ovom zahtjevnom sportu. Na turniru kluba Evago okupila se respektabilna konkurencija iz Hrvatske i regije, a među njima i balkanska prvakinja Lea Djelmić, koja je ovaj put svjesno stavila rezultat u drugi plan, fokusirajući se na razvoj mladih grla – potez koji dovoljno govori o njezinoj dugoročnoj viziji i sportskom integritetu.

Na startnoj listi našla su se i dobro poznata imena domaće scene – Denis i Josip Gugić, Josip Jadrijević, Eva Golubiček te sestre Galić, dok su brojni slovenski jahači dodatno zaoštrili konkurenciju i dali natjecanju međunarodni štih. Sve je bilo spremno za neizvjesnu borbu – barem na papiru.

A onda se dogodio Renard Pascal. Član KK Hiperion nije samo pobjeđivao – on je dominirao. Tri dana, tri najjače utakmice i tri pobjede. U petak na 130 cm s grlom Sugerira Sur, u subotu ponovno na istoj visini s Easy De L’Heribus, a onda u nedjelju i kruna vikenda – pobjeda na 135 cm, opet s istim konjem. Rutinski, sigurno, bez viška drame – baš onako kako to rade oni najbolji kada su u zoni.

Takvi vikendi nisu slučajnost. Oni su rezultat rada, iskustva i onog nečeg što se ne može naučiti – osjećaja za trenutak i potpune povezanosti s konjem. Paskal je ovim nastupom poslao jasnu poruku: nije ovdje samo da sudjeluje, nego da postavlja standarde. I dok su drugi tražili svoju priliku, on ju je – jednostavno uzeo.

