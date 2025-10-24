Naši Portali
PREDIVNO!

FOTO Neodoljiv trenutak Ive Šarić i Brune Petkovića! Supružnici pokazali kako uživaju sa sinčićem

Foto: Instagram
24.10.2025.
u 09:47

Atraktivan par na društvenoj mreži Instagram pozirao je u jednom restoranu, a dok je njihov sinčić bio naslonjen u Bruninu krilu. Dirljivim i bliskom prizorom pokazali su koliko su doista povezani.

Televizijska voditeljica, bivša manekenka i jedna od najljepših Hrvatica, Iva Šarić Petković trenutačno boravi u Turskoj sa suprugom, nogometnim reprezentativcem i napadačem turskog Kocaelispora, Brunom Petkovićem. Predivan i atraktivan par na društvenoj mreži Instagram pozirao je u jednom restoranu, a dok je njihov sinčić Adrian bio naslonjen u Bruninu krilu. Dirljivim i bliskom prizorom pokazali su koliko su doista povezani.

Podsjetimo, krajem prošle godine Iva Šarić Petković dala je veliki intervju za Večernji list, gdje je govorila o prvoj godišnjici braka sa suprugom Brunom, novim poslovnim uspjesima, kao i o odgoju sinova Carlosa, Leona i Adriana te majčinskim izazovima. Između ostalog, otkrila je koliko joj je prethodno manekensko iskustvo pomoglo u snalaženju pred kamerama: – Jako mi je pomoglo! Slično je, jer si pred kamerom, ali modeling je znatno jednostavniji. Imam profesionalnu deformaciju iz modnih dana – čim dođem na snimanje priloga, odmah slažem set kao da snimamo editorijal. To uvijek ispadne zanimljivo. U ovom poslu važna je priprema, informiranost te ono što najviše volim istaknuti – pažljivo slušanje sugovornika. Često se dogodi da zamislim jedan tijek razgovora, ali, osluškujući sugovornika, prilog ode u potpuno drugačijem smjeru. Iskustvo je također vrlo važno, ali stječe se postupno, upornošću i radom – dodala je Iva, ističući kako je u svim novim poslovnim projektima posebno značajna podrška supruga Brune.

– Kao i uvijek, imam njegovu podršku, što mi je vrlo važno. Oboje se međusobno podržavamo, puno razgovaramo, i smatram da je to, uz još neke detalje, ključ zdravog odnosa – rekla je. Zanimljivo, Iva i Bruno izrekli su sudbonosno "da" u prosincu 2023. godine, točno na Ivin rođendan. – Nikako nismo mogli pronaći slobodan datum u kalendarima, a dugoročno određivanje datuma nije nam bila opcija. Tako je ispalo da nam baš taj datum odgovara. S obzirom na to da ne volim slaviti i organizirati rođendan, ispalo je savršeno – otkrila nam je Iva.

Vjera je potpuno promijenila život naše pjevačice: 'Događale su se neke vrlo loše stvari i On je našao svoj put do mene'
1/13

Osvrnula se i na uspjehe svojih sinova: – Jako sam ponosna na njihove uspjehe, i školske i izvanškolske, do te mjere da nerijetko zaplačem od sreće. Njihov svaki uspjeh ujedno je i moj, čak ga stavljam ispred vlastitog. Dva starija sina igraju nogomet i to jako vole. Ja ih podržavam jer su sami izabrali taj put iz čiste ljubavi prema sportu. Najmlađi, pak, više uživa u sviranju klavira, zboru, učenju engleskog jezika, a nedavno mu se svidjelo i hrvanje. Voli borilačke sportove više od sportova s loptom. Što se tiče buduće karijere, to je još daleko – treniraju iz dana u dan, napreduju i razvijaju se. Puno je izazova pred njima, ali ja sam mama koja podržava, dok istovremeno zahtijevam i izvrsne uspjehe u školi – rekla je Iva, koja je po struci ekonomistica.

FOTO Udala se Sara Pukanić, kći pokojnog Ive Pukanića! Sudbonosno 'da' izgovorila glumcu
1/16

Objasnila je i zašto je svom djevojačkom prezimenu Šarić dodala suprugovo: – Brunina sestra također se zove Iva, a kako se često družimo, šalili smo se da ću iz praktičnih razloga zadržati i svoje djevojačko prezime kako ne bismo zbunjivali ljude. Tako je i bilo – zaključila je Iva. Cijeli intervju s Ivom Šarić Petković pročitajte OVDJE.

obitelj voditeljica nogometaš Bruno Petković Iva Šarić Iva Šarić Petković showbiz

Zagreb: Nina Badrić održala koncert u Lisinskom
NINA UNPLUGGED

Hrvoje Horvat: Na koncertu Nine Badrić u Lisinskom vidio sam bolju prošlost domaće estrade, ali, čini mi se i njenu budućnost

Odlični aranžmani Ante Gela za gudački orkestar i povremeno zbor, proširili su zvučni spektar koji čujete na studijskim snimkama istih pjesama Nine Badrić. Dodamo li svemu tome vrhunski vokal Badrićke, koja je više od dva sata pjevala punim glasom i bez ikakvih poteškoća – a doista se radilo o ozbiljnom pjevanju – rezultat je ispao podosta drugačiji od uobičajenih nastupa

