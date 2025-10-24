FOTO Neodoljiv trenutak Ive Šarić i Brune Petkovića! Supružnici pokazali kako uživaju sa sinčićem

Televizijska voditeljica, bivša manekenka i jedna od najljepših Hrvatica, Iva Šarić Petković trenutačno boravi u Turskoj sa suprugom, nogometnim reprezentativcem i napadačem turskog Kocaelispora, Brunom Petkovićem. Predivan i atraktivan par na društvenoj mreži Instagram pozirao je u jednom restoranu, a dok je njihov sinčić Adrian bio naslonjen u Bruninu krilu. Dirljivim i bliskom prizorom pokazali su koliko su doista povezani.

Podsjetimo, krajem prošle godine Iva Šarić Petković dala je veliki intervju za Večernji list, gdje je govorila o prvoj godišnjici braka sa suprugom Brunom, novim poslovnim uspjesima, kao i o odgoju sinova Carlosa, Leona i Adriana te majčinskim izazovima. Između ostalog, otkrila je koliko joj je prethodno manekensko iskustvo pomoglo u snalaženju pred kamerama: – Jako mi je pomoglo! Slično je, jer si pred kamerom, ali modeling je znatno jednostavniji. Imam profesionalnu deformaciju iz modnih dana – čim dođem na snimanje priloga, odmah slažem set kao da snimamo editorijal. To uvijek ispadne zanimljivo. U ovom poslu važna je priprema, informiranost te ono što najviše volim istaknuti – pažljivo slušanje sugovornika. Često se dogodi da zamislim jedan tijek razgovora, ali, osluškujući sugovornika, prilog ode u potpuno drugačijem smjeru. Iskustvo je također vrlo važno, ali stječe se postupno, upornošću i radom – dodala je Iva, ističući kako je u svim novim poslovnim projektima posebno značajna podrška supruga Brune.

– Kao i uvijek, imam njegovu podršku, što mi je vrlo važno. Oboje se međusobno podržavamo, puno razgovaramo, i smatram da je to, uz još neke detalje, ključ zdravog odnosa – rekla je. Zanimljivo, Iva i Bruno izrekli su sudbonosno "da" u prosincu 2023. godine, točno na Ivin rođendan. – Nikako nismo mogli pronaći slobodan datum u kalendarima, a dugoročno određivanje datuma nije nam bila opcija. Tako je ispalo da nam baš taj datum odgovara. S obzirom na to da ne volim slaviti i organizirati rođendan, ispalo je savršeno – otkrila nam je Iva.

Osvrnula se i na uspjehe svojih sinova: – Jako sam ponosna na njihove uspjehe, i školske i izvanškolske, do te mjere da nerijetko zaplačem od sreće. Njihov svaki uspjeh ujedno je i moj, čak ga stavljam ispred vlastitog. Dva starija sina igraju nogomet i to jako vole. Ja ih podržavam jer su sami izabrali taj put iz čiste ljubavi prema sportu. Najmlađi, pak, više uživa u sviranju klavira, zboru, učenju engleskog jezika, a nedavno mu se svidjelo i hrvanje. Voli borilačke sportove više od sportova s loptom. Što se tiče buduće karijere, to je još daleko – treniraju iz dana u dan, napreduju i razvijaju se. Puno je izazova pred njima, ali ja sam mama koja podržava, dok istovremeno zahtijevam i izvrsne uspjehe u školi – rekla je Iva, koja je po struci ekonomistica.

Objasnila je i zašto je svom djevojačkom prezimenu Šarić dodala suprugovo: – Brunina sestra također se zove Iva, a kako se često družimo, šalili smo se da ću iz praktičnih razloga zadržati i svoje djevojačko prezime kako ne bismo zbunjivali ljude. Tako je i bilo – zaključila je Iva. Cijeli intervju s Ivom Šarić Petković pročitajte OVDJE.