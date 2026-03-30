'Concordeov sin' doživio neuspjeh: Eksperimentalna letjelica ostala u zraku samo nekoliko minuta

NASA pokušava razviti novi supersonični zrakoplov u stilu Concordea, no ti su napori doživjeli zastoj nakon još jednog velikog testa. Nakon prvog u listopadu prošle godine, NASA je tek sad izvela svoj drugi let eksperimentalnog zrakoplova X-59, no let je trajao svega devet minuta, umjesto planiranih sat vremena. Zbog tehničkog problema, pilot je bio prisiljen prekinuti let.

Kako navodi The Sun, zrakoplov je 13. ožujka poletio u 10.54 sata po lokalnom vremenu s vojne baze Edwards u Kaliforniji. Nekoliko minuta kasnije, na instrumentima u pilotskoj kabini pojavilo se upozorenje. S obzirom na to, pilot je sletio u 11.03 sata. "Iako nisam namjeravao sletjeti tako hitno na svoje prvo slijetanje, zrakoplov je radio prekrasno", komentirao je pilot Jim Less.

Unatoč tome, voditeljica projekta je istakla kako su prikupljeni podaci koji će im pomoći u budućim testovima. "Unatoč ranom slijetanju, ovo je dobar dan za tim. Prikupljeni su dodatni podaci, a pilot je sigurno sletio. Radujemo se povratku u zrak što je prije moguće", navela je Cathy Bahm.

Zrakoplov X-59 još nije ni letio supersoničnom brzinom, no cilj je vratiti brze letove koji bi, u teoriji, mogli skratiti putovanje između Londona i New Yorka na samo 3,5 sata. Oni bi trebali stvarati samo tihi udar, umjesto glasnog zvučnog treska. Svemirska agencija jedna je od nekoliko organizacija koje se bore za titulu "Concordeovog sina", 23 godine nakon povlačenja kultne letjelice. Naime, Concorde je bio prvi supersonični putnički luksuzni zrakoplov. On je trošio neodržive količine goriva i stvarao vrlo glasne zvučne udare.

U srpnju 2000. godine, dogodila se i teška nesreća u kojoj je poginulo 113 ljudi, nakon što je zrakoplov Air France Concorde pregazio mali komad metala prilikom polijetanja. Godinu dana kasnije, napadi 11. rujna ozbiljno su utjecali na broj putnika, a kombinacija svih faktora dovela je do tada da se flota zrakoplova Concorde povuče.