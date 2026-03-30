FOTO Objavljene najnovije prognostičke karte: Stiže još jedan hladni udar, a onda novi preokret

Sredinom ovog tjedna, Grčku i šire područje Egejskog mora očekuje snažan meteorološki udar. Riječ je o dubokom ciklonskom sustavu koji nastaje zbog prodora hladnog polarnog zraka prema toplijim mediteranskim vodama, što će dovesti do brzog razvoja vrlo aktivnog sustava niskog tlaka. Prema prognozama Severe Weather Europe blokirajuća anticiklona iznad Sjevernog Atlantika usmjerava hladan zrak preko središnje Europe dalje prema jugu. Taj gornji hladni val odvojit će se i stvoriti odvojeni niskotlačni sustav iznad južnog Mediterana. Na površini će se potom brzo razviti duboka ciklona točno iznad Grčke i Egejskog mora.

Time će se stvoriti vrlo nepovoljne vremenske prilike. U Grčkoj i na otocima Egejskog mora očekuju se obilne kiše, koje će lokalno prelaziti 100 milimetara u samo 24 sata. Kiša će biti praćena jakim grmljavinskim olujama, a na moru će puhati olujni vjetrovi s udarima i do 120 kilometara na sat. Valovi na Egejskom moru mogu dosezati visinu do sedam metara, što će ozbiljno otežati pomorski promet. Stručnjaci upozoravaju da postoji realna opasnost od bujičnih poplava, posebno u planinskim područjima, riječnim dolinama i urbanim zonama južne i središnje Grčke. Ne isključuje se ni mogućnost pojave jakih superćelijskih oluja.

Osim izrazito jakog vjetra i obilnih oborina, ovaj ciklon donijet će i neuobičajeno niske temperature za početak travnja. Temperaturne anomalije mogle bi biti i do 15 stupnjeva Celzija ispod prosjeka u cijelom mediteranskom bazenu. Nepovoljne vremenske prilike osjetit će se i u južnoj Italiji, posebno na Siciliji, dok će u našim predjelima puhati jaka bura. U sjevernoj i središnjoj Europi nakon ovoga očekuje se postupno smirivanje i poboljšanje vremena. Hladni zrak se povlači prema jugu, a veći dio kontinenta ulazi u stabilnije i malo toplije proljetno razdoblje. Ova ciklona predstavlja posljednji jači zimski udar u prijelaznom razdoblju iz ožujka u travanj 2026. godine. Nakon srijede većina Europe polako prelazi u tipičnije proljetno vrijeme, iako će temperature u prvim danima travnja još biti niže od uobičajenih za ovo doba godine.

Vlasti u Grčkoj pozvane su da budu spremne na brze promjene i moguće posljedice jakih oborina i olujnog vjetra, a građanima se savjetuje oprez.