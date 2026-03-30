Omiljeni vatreni: Dalić mora tražiti alternativu na boku, a nije Brazil taj koji će dignuti regiju na noge!

Nikola Jurčević gostovao je u emisiji Stativa, a u razgovoru s našim novinarom Željkom Jankovićem, pričao je o završnoj fazi priprema hrvatske reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva. Naš nogometni trener trenutačno je na funkciji tehničkog savjetnika za mlađe uzraste u HNS-u. Na početku razgovora komentirao je izvedbu naše reprezentacije protiv Kolumbije...

- To je bila jako važna pobjeda jer je suparnik bio respektabilan i jako motiviran. Dobro smo se aklimatizirali na ozračje u Americi. No, najvažnije, pokazali smo da imamo samopouzdanje i natjecateljski naboj. Iz te utakmice možemo izvući jako puno dobrih pouka - počeo je Jurčević.

Dosta se pričalo o taktičkoj postavci naše igre, a posebice o Luki Vuškoviću koji već sada izgleda rutinirano, kao da je dugo u udarnoj postavi reprezentacije?

- Pratim Bundesligu i jasno je da raste svaku utakmicu, prepun je samopouzdanja. Vrlo je opasan u ofenzivnim prekidima, svi najveći svjetski klubovi vide ga kao veliku perspektivu. Često ga hvale vodeći europski autoriteti i u budućnosti će biti sve bolji.

Zanimljivo je kako se periodično kod nas vrlo brzo i najčešće neočekivano afirmiraju mladi igrači, najčešće na najvišoj razini. To je slučaj i s Vuškovićem, čija se tržišna vrijednost udvostručila u samo nekoliko mjeseci...

- Imao je meteorski uspon i razvoj. Slično kao i Petar Sučić koji se vrlo brzo nametnuo u Dinamu i onda potpisao za Inter.

Vušković je sjajan u Njemačkoj, ali u slučaju transfera, koja bi mu liga najviše odgovarala?

- Već i sada igra na top-razini. Bude li se razvijao kako se očekuje, može igrati bilo gdje. Doduše, možda bi mu najviše odgovarala Španjolska jer je vrlo jak na lopti i dobar u otvaranju igre iz zadnje linije, čemu teže sve najbolje momčadi.

Analizirao je Jurčević roster kojim Zlatko Dalić raspolaže u ovom trenutku...

- Velika je stvar da se Livaković vratio u Dinamo, s obzirom na to da jedno vrijeme nije branio i s njim smo riješili pitanje vratara. Na stoperskim smo pozicijama apsolutno pokriveni. Imamo jako puno igrača u dobroj formi. Jako bitno je hoće li se Gvardiol uspjeti vratiti u pravu formu do SP-a, jer može igrati lijevog beka, gdje smo deficitarni, ali i stopera. Stanišić je veliki adut na svojoj poziciji. U veznom redu imamo isto dobru situaciju. S Kovačićem bismo imali dodanu vrijednost i postajemo puno ozbiljnija momčad. Izbornik ima pet-šest napadača i samo je pitanje prema čemu će se odrediti... Naš problem je na bočnim pozicijama gdje trebamo alternative. Posebice što se od igrača u prvom planu očekuje da će na svjetskom prvenstvu igrati sve utakmice devedeset minuta.

Dobar dojam uoči velikih natjecanja nesumnjivo je važan, no koliko se igrači u ovoj fazi podsvjesno i štede ne želeći riskirati eventualnu ozljedu?

- Nikada nije isti naboj kada igrate natjecateljsku utakmicu za bodove ili pripremni ogled gdje nema imperativa osvajanja bodova ili prolaska skupine. No, prijateljske utakmice postaju sve ozbiljnije i važnije jer dobar dio igrača traži svoju priliku za potvrđivanje. Jako je važan detalj što se prijateljske utakmice u Americi igraju pred 40-50 tisuća gledatelja, kulisa je takva da igrači ipak ozbiljno doživljavaju te utakmice. Zbog toga ne treba u potpunosti zanemariti značaj takvih susreta. Sviđa mi se što Dalić bira vrlo jake protivnike, nisu to neke, uvjetno rečeno, bezvezne momčadi protiv kojih, unatoč pobjedi, nisi na čisto koliko si zapravo jak ili dobar. Kolumbija je odlična momčad, a o Brazilu ne treba trošiti riječi, oni su najozbiljniji kandidat za osvajanje svjetskog prvenstva i kao takvi, veliki su motiv za naše igrače koji će u susret ući s puno manje nervoze. Vidim da je naš izbornik najavio da će Hrvatska protiv Brazila pokušati igrati malo otvoreniji, da vidimo kako ćemo se snaći u takvim okolnostima s puno više rizika.

U slučaju rezultata, podići će se euforija, no u slučaju poraza, postoji bojazan vala kritika. Koliko je to rizik?

- Pobijedili smo prvu utakmicu, a utakmice s Brazilom će biti bonus. Nitko ne očekuje da moramo odigrati spektakularno i pobijediti. Najvažnije je da budemo ravnopravni. Kako god, ova utakmica ne može pokvariti ozračje, osim u slučaju da doživimo jako neugodan poraz. No, ne vjerujem u to.

Dvije su stvari koje naglašavaju sudionici nadolazećeg svjetskog prvenstva, prva je sigurnosni aspekt, a druga je aklimatizacija na vremensku razliku, odnosno duga putovanja. Koliko ti detalji mogu utjecati na izvedbu momčadi?

- Sigurno će utjecati. I da je sve najnormalnije, postoje problemi. Sigurnosni problem bit će posebno neuobičajen. Valjda će se globalna situacija smiriti u narednim mjesecima. No, svi su u istoj poziciji i teško je tražiti opravdanja.

U krugu favorita turnira standardne su reprezentacije...

- Francuska, Španjolska, Engleska, Portugal i uz Brazil i Argentinu, tu je još Njemačka.

Ali i Italija koju očekuje kvalifikacijska utakmica s BiH?

- Sjajna bi priča bila da se BiH plasira. Gledao sam njihovu utakmicu s Walesom i kada se činilo da su u bezizlaznoj situaciji, pojavio se njihov Luka Modrić, to je naravno Edin Džeko i pokazao izvanserijsku kvalitetu. Bilo mi je drago što su pobijedili, posebice kada sam vidio emociju nakon susreta. Utakmica s Italijom je povijesna i na vrućem terenu i BiH nije bez šansi - zaključio je Jurčević.