Predsjedniku hrvatske navijačke skupine zabranjen ulazak u Srbiju: 'Ustašama spuštena rampa'

Predsjednik navijačke skupine Kohorta Osijek Fran Jurić zajedno s dvojicom prijatelja pokušao je jučer ući u Srbiju, ali su u tome spriječeni od strane službenika na granici, piše portal Sib.hr. Nakon što su ih na graničnom prijelazu Bezdan zadržali tri sata, vraćeni su u Hrvatsku bez puno objašnjenja.

Ubrzo nakon toga u pojedinim srpskim medijima bliskima režimu pojavili su se napisi u kojima se tvrdilo da je trojcu zabranjen ulazak zbog navodnog straha da bi mogli utjecati na izbore koji se danas održavaju u dijelu Srbije. U istim se objavama podsjećalo i na Jurićev raniji boravak u Srbiji na Vidovdan, kada su ondje trajali masovni prosvjedi protiv vlasti.

Među naslovima koji su se mogli pročitati bili su: 'Rampa za ustaše! Huligani iz Osijeka htjeli ući u Srbiju i praviti kaos', 'Huligani iz Osijeka zadržani na granici' i 'Hrvatski navijač pokušao ući u Srbiju unatoč zabrani'.

O cijelom događaju se oglasila Kohorta i njezin predsjednik koji su jasno demantirali bilo kakvu povezanost s događanjima u susjednoj zemlji.

- Navijačka skupina Kohorta Osijek, kao ni ja osobno, nismo i nikad nećemo sudjelovati u bilo kakvim dešavanjima u susjednoj zemlji. Moj put u Srbiju bio je isključivo privatne prirode i ni na koji način nije povezan s političkim događanjima - izjavio jee Fran Jurić jučer tijekom poslijepodneva.

Dodao je kako je ostale insinuacije i konstrukcije medija potpuno bespredmetno dalje komentirati s obzirom da iste nemaju nikakve dodirne točke s stvarnošću.