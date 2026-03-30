Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIŠESATNO ZADRŽAVANJE

Predsjedniku hrvatske navijačke skupine zabranjen ulazak u Srbiju: 'Ustašama spuštena rampa'

Osijek: Utakmica trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige, NK Osijek - Zira FK
Borna jaksic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.03.2026.
u 09:15

Ubrzo nakon toga u pojedinim srpskim medijima bliskima režimu pojavili su se napisi u kojima se tvrdilo da je trojcu zabranjen ulazak zbog navodnog straha da bi mogli utjecati na izbore koji se danas održavaju u dijelu Srbije

Predsjednik navijačke skupine Kohorta Osijek Fran Jurić zajedno s dvojicom prijatelja pokušao je jučer ući u Srbiju, ali su u tome spriječeni od strane službenika na granici, piše portal Sib.hr. Nakon što su ih na graničnom prijelazu Bezdan zadržali tri sata, vraćeni su u Hrvatsku bez puno objašnjenja. 

Ubrzo nakon toga u pojedinim srpskim medijima bliskima režimu pojavili su se napisi u kojima se tvrdilo da je trojcu zabranjen ulazak zbog navodnog straha da bi mogli utjecati na izbore koji se danas održavaju u dijelu Srbije. U istim se objavama podsjećalo i na Jurićev raniji boravak u Srbiji na Vidovdan, kada su ondje trajali masovni prosvjedi protiv vlasti.

Među naslovima koji su se mogli pročitati bili su: 'Rampa za ustaše! Huligani iz Osijeka htjeli ući u Srbiju i praviti kaos', 'Huligani iz Osijeka zadržani na granici' i 'Hrvatski navijač pokušao ući u Srbiju unatoč zabrani'.

O cijelom događaju se oglasila Kohorta i njezin predsjednik koji su jasno demantirali bilo kakvu povezanost s događanjima u susjednoj zemlji. 

- Navijačka skupina Kohorta Osijek, kao ni ja osobno, nismo i nikad nećemo sudjelovati u bilo kakvim dešavanjima u susjednoj zemlji. Moj put u Srbiju bio je isključivo privatne prirode i ni na koji način nije povezan s političkim događanjima - izjavio jee Fran Jurić jučer tijekom poslijepodneva. 

Dodao je kako je ostale insinuacije i konstrukcije medija potpuno bespredmetno dalje komentirati s obzirom da iste nemaju nikakve dodirne točke s stvarnošću.

Ključne riječi
HNL Osijek kohorta Srbija

Komentara 3

Pogledaj Sve
DS
dr.sc.mr.itd.dr
09:38 30.03.2026.

Ne znam kako itko normalan može poželjeti ići tamo!??! Ja ne bih išao niti da mi plate...

KL
klasiko
09:34 30.03.2026.

Pa to nam j ecilj. Spriječiti bilo kakve kontakte s tom propalom državom. I pozvati sve Hrvate da je napuste što prije.

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
09:48 30.03.2026.

Neka i ja bih mu zabranio. Jedno viče na tribini, a onda u Srbiju po jeftiniju Colu i pivo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!