Talijani se opako narugali Bosni i Hercegovini: 'Pogledajte na čemu mi moramo igrati za Svjetsko prvenstvo'

Ugledna Gazzetta dello Sport prednjači u kritikama, a njihov dopisnik Andrea Ramazzotti opisao je stadion kao "ružan i malen", okružen zgradama s kojih se utakmica može besplatno gledati s balkona. Ta je bizarna situacija postala predmet ismijavanja u talijanskim medijima, koji se pitaju kako je moguće da se tako važan dvoboj igra u ambijentu koji opisuju kao izrazito negostoljubiv i neprimjeren za jednu nogometnu velesilu.

Dodatnu zabrinutost izazvao je travnjak. Reporter Sky Sporta, Gianluigi Bagnulo, objavio je snimku terena s tragovima snijega uz sarkastičan komentar: "Ovdje se igra". Zbog lošeg vremena, po prvi put u povijesti na nekom stadionu u BiH morali su biti upaljeni grijači terena. Situacija je toliko ozbiljna da je izbornik Italije Gennaro Gattuso, na zahtjev UEFA-e, otkazao službeni trening kako bi se travnjak sačuvao za utakmicu.

Talijani su zapazili i infrastrukturne nedostatke, poput činjenice da je samo jedna tribina natkrivena. Zbog kazne FIFA-e kapacitet je smanjen na tek devet tisuća gledatelja, a komentari na društvenim mrežama su podijeljeni. Dok jedni opisuju teren kao "klasičnu livadu za krumpir", drugi ga brane govoreći da je "luksuz" u usporedbi s nekim drugima i da stadion ima "prekrasan vintage stil".

Dok se Talijani zgražaju, iz bosanskohercegovačkog tabora najavljuju paklenu atmosferu. Miralem Pjanić je poručio da će Zenica biti "pakao kakav još nisu vidjeli". Tenzije su dodatno podignute nakon što se pojavila snimka na kojoj Talijani slave pobjedu BiH nad Walesom, smatrajući da su dobili lakšeg protivnika, zbog čega se Federico Dimarco kasnije morao ispričati Edinu Džeki. Pobjednik dvoboja osigurat će plasman u skupinu B s Kanadom, Švicarskom i Katarom.