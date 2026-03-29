Dubrava nikad nije bila najopasniji dio Zagreba. Baš obratno. A danas izgleda bolje od centra

Žao bi mi bilo u ovom uvodu trošiti dragocjene retke na predstavljanje nekoga tko predstavljanje ionako ne treba. Kazališni redatelj Krešimir Dolenčić iza sebe ima 139 predstava i više od tri stotine drugih projekata, da ne govorimo o silnim dostignućima na svjetskom nivou, poput postavljanja Verdijeve "Aide" s 2800 sudionika u Pekingu, do danas najveće operne predstave ikad izvedene. Prije desetak dana u Domu HV-a "Zvonimir" premijerno je izveden njegov mjuzikl "Radio Dubrava", a upravo je to bio povod za ovaj intervju.



Ima tome sada oko dvije godine da ste u jednoj emisiji kazali kako vam je svijet postao "strahovito predvidljiv". Je li vam bilo predvidljivo da će "Radio Dubravu" kritika proglasiti apsolutnim ovogodišnjim hitom?