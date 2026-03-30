Talijani došli u BiH na povijesnu utakmicu pa nisu birali riječi: 'Ovako nešto se rijetko viđa'

Jedan od najuglednijih talijanskih novinara Andrea Ramazzotti iz Gazzette dello Sport žestoko je kritizirao stadion na kojem će Italija igrati jednu od najvažnijih utakmica posljednjih godina protiv Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina i Italija u utorak se sastaju na stadionu Bilino polje u Zenici u finalu play-offa za Svjetsko prvenstvo. Ulog je ogroman, posebno za Italiju, koja je već propustila dva uzastopna SP-a, a novi neuspjeh bio bi težak udarac za cijeli talijanski nogomet koji već opasno 'visi'.

Talijanski novinari već su stigli u Zenicu, gdje reprezentaciju večeras čekaju trening i konferencija za medije. Među njima je stigao Andrea Ramazzotti, novinar slavne La Gazzette dello Sport, koji je objavio video s Bilinog polja i prito napisao da je stadion ružan.

- Ružan, malen i okružen zgradama s pogledom na teren. Bilino polje izrazito je negostoljubiv stadion s kapacitetom od svega devet tisuća gledatelja, ali puno više njih može gledati utakmicu s balkona okolnih zgrada. U cijelosti je natkrivena samo zapadna tribina, dok će talijanski uzvanici biti smješteni na suprotnoj, istočnoj strani, gdje je pokriven samo VIP prostor - napisao je Ramazzotti.