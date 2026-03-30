SJETILI GA SE

Svećenika progonio komunistički režim, 70-ih završio u zatvoru zbog Dinama: Klub ga je nagradio

VL
Stjepan Meleš
30.03.2026.
u 12:50

Na društvenim mrežama se proteklih dana dijeli fotografija koja je posebno draga svim navijačima Dinama. Uvijek s vama, hrvatska Rama je Facebook stranica posvećena Dinamovim simpatizerima iz te općine koja pripada Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Ona je objavila fotografiju 90-godišnjeg fratra iz Čapljine kojem je Dinamo poklonio dres.

- Zbog Dinama i majke Hrvatske fra Bonifacije završio je na višemjesečnoj robiji. Čapljina je jedno od najsrčanijih mjesta u Hrvata, stoga nije iznenađenje što uvijek iznjedri neko vrhunsko sportsko ime. Ovog puta sport je u fokusu na jedan drukčiji način. Legendarni Silvio Marić uručio je legendarnom fra Bonifaciju Barbariću Dinamov dres s brojem 90 - napisali su.

- U vremenima komunističkog režima svećenici su bili posebna meta progona. Fra Bonifacije Barbarić je u više navrata bio zatvaran u jugoslavenskim kazamatima jer je otvoreno propagirao težnju Hrvata za svojom državom i slobodom. Živio je vjeru, približavao ljude vjeri i ni na oltaru nije štedio riječi za svoj narod. Tako je, onih strašnih 70-ih godina, kada se već dalo naslutiti da država koja zatvara 'proljećare' neće dugo opstati, fra Bonifacije na kraju nedjeljne mise u Konjicu, pred neku od utakmica Dinama, izrekao: 'Pođite u miru i danas navijajte za Dinamo!' - dodali su. 

- No, špijuna i juda nikad nije nedostajalo – tadašnje vlasti ubrzo su doznale za njegove riječi jer ga je netko izdao. Zbog Dinama i majke Hrvatske fra Bonifacije je završio na višemjesečnoj robiji. Danas, u svojoj 90. godini, fra Bonifacije i dalje vodi bitke za svoj narod, za pravdu, za istinu. I premda se nekad čini da je ta istina voda duboka, ovaj čapljinski fratar iz svete i slavne loze Barbarića zna da će ona kad-tad pobijediti u Kristu - zaključili su na njihovoj stranici. 

U arhivima povijesti Franjevaca se ime fra Bonifacija zaista se spominje među svećenicima koji su osuđeni na zatvorsku kaznu. Spada u skupinu šest čapljinskih svećenika koji su bili progonjeni od strane komunističkog režima. Dinamo mu je i prošle godine, prilikom proslave u Hercegovini, poklonio dres s brojem njegovih godina (89).

Nikola Moro najavio utakmicu protiv Brazila

fra Bonifacije Barbarić nogomet Jugoslavija Dinamo

Komentara 1

Avatar rubinet
rubinet
13:18 30.03.2026.

Fra Bonifacije Barbariću, puno zdravlja.

