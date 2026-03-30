Potres u Kremlju, najveći ratni fanatici okrenuli se protiv Putina: 'Ponovo su nas šutnuli u j**a'

Među ruskom elitom i ratnim huškačima navodno je došlo do gubitka vjere u ruskog prdsjednika Vladimir Putina, kojeg neki već vide kao 'toksičnu figuru' i 'teret' za Rusiju. Ratni propagandisti koji su godinama podržavali invaziju sada javno izražavaju bijes, što je izazvalo strahove od mogućeg puča unutar režima. Jedan od njih, Yuriy Podolyaka, Telegram bloger kritizirao je vojnu nesposobnost režima. "Ne mislim da ćemo moći preokrenuti situaciju u sljedećih nekoliko mjeseci. Naš neprijatelj je vrlo, vrlo ozbiljan i uči mnogo brže od nas", kazao je. Državni televizijski propagandist Aleksandr Sladkov nije skrivao bijes nakon ukrajinskih udara. "Ponovo su nas šutnuli u j**a", kazao je.

Ratni fanatik Maksim Kalashnikov otišao je korak dalje, rekavši da ruska elita sada smatra Putina teretom. Prema njegovim riječima, elite žele završetak rata kako bi se vratile 'starim dobrim vremenima', slobodnom putovanju na Zapad, prodaji nafte i izbjegavanju sankcija. Ratni dopisnik Grigory Kubatyan iz Komsomolskaya Pravde otvoreno je pozvao na pregovore. "Rat se mora dobiti ili završiti kako bismo spasili živote. Posljednje četiri godine nismo mogli ili nismo htjeli pobijediti. Naši ljudi na frontu su heroji, ali oni su ljudi i trebaju odmor", kazao je. Advokat i nekadašnji žestoki zagovornik invazije Ilya Remeslo nazvao je cijeli rat 'potpunim neuspjehom' s čak do dva milijuna žrtava.

Sociolog Igor Eidman smatra da ove izjave signaliziraju duboku podjelu unutar elite i moguću zavjeru za 'izbacivanje Putina', posebno nakon što je navodno odbio Trumpovu ponudu za zamrzavanje sukoba. Situaciju dodatno pogoršavaju nedavni masovni ukrajinski napadi dronovima i raketama koji su paralizirali ruski izvoz nafte, uništili vojne tvornice i zaustavili napredovanje na fronti.

U takvoj atmosferi Kremlj planira blokadu popularnog Telegrama od 1. travnja, što mnogi tumače kao pripremu za gušenje nezadovoljstva. Komentator Evgeny Andrushchenko upozorio je da takvi potezi 'namjerno podsjećaju na pripreme za državni udar ili revoluciju'.

Politička analitičarka Farida Rustamova pak kaže da Putinovo sve rjeđe pojavljivanje u javnosti, u kombinaciji s blokadama interneta i rastućim nezadovoljstvom građana, "može postati toksična kombinacija za režim". Ovo je prvi put da se tako otvoreni tonovi čuju iz krugova koji su do sada bili stup režimske propagande. Analitičari upozoravaju da bi ovakva pobuna mogla ozbiljno ugroziti stabilnost Putinove vlasti, piše Daily Express.