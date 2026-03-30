Najveća dječja atletska liga širi se na 12 gradova – Split nova zvijezda sezone

Erste Plava liga, najmasovnije amatersko atletsko natjecanje za osnovnoškolce, u svoju 14. sezonu ulazi snažnija nego ikad. Liga nastavlja s rastom te će ove godine okupiti tisuće malih sportaša u čak 12 hrvatskih gradova.

Najveća novost sezone 2026. je uključivanje Splita u kalendar natjecanja. Dolazak Lige u grad pod Marjanom dodatno osnažuje nacionalni karakter projekta, pružajući priliku splitskim osnovnoškolcima da osjete čari kraljice sportova na domaćem terenu. Uz Split, natjecanja će se održati u još 11 gradova diljem zemlje, dok će veliko finale Lige ponovno okupiti najbolje od najboljih u Varaždinu početkom rujna.

Erste Plava liga pod krilaticom “Još Brže. Više. Jače.” nije usmjerena isključivo na pobjede i rekorde. Glavni cilj je poticanje zdravih životnih navika, timskog duha i samopouzdanja kod djece od 1. do 6. razreda osnovne škole. Bez obzira na prethodno iskustvo, svako dijete ima priliku otkriti svoj talent – bilo u trčanju, skoku u dalj ili bacanju kugle i vortexa.

- Naša vizija je sport kao pravo svakog djeteta. Uvođenjem Splita kao 12. grada, želimo omogućiti još većem broju djece da osjete radost kretanja i važnost fair playa. Erste Plava liga je mjesto gdje se rađaju prijateljstva, a tek onda rezultati - poručuju organizatori.

Kao i svake godine, uz male sportaše stoje njihovi idoli. Projekt podržavaju i promoviraju najpoznatiji hrvatski atletičari poput Sandre Elkasević, Blanke Vlašić, Sare Kolak, Jane Koščak i Filipa Pravdice koji svojim prisustvom motiviraju djecu da u sportu pronađu inspiraciju i zabavu.

Realizaciju ovog nacionalnog projekta omogućuju partneri koji prepoznaju važnost ulaganja u mlade: Erste banka, Erste mirovinski fondovi, Ministarstvo turizma i sporta, Janaf, XIXO napitci te medijski pokrovitelji 24sata.hr i JoomBoos.

Poseban naglasak i ove godine stavlja se na razvoj sigurnog sportskog okruženja za sve sudionike djecu, roditelje, trenere, suce, volontere i organizatore. Erste Plava liga ostaje predana promicanju temeljnih sportskih vrijednosti kao što su poštovanje, fair play i međusobno uvažavanje.

Prijave za Erste Plavu ligu dostupne su na digitalnoj sportskoj platformi MVPiz, koja je osmišljena kao digitalni most između djece, roditelja i sportskih organizacija da bi se svakom djetetu olakšao put prema aktivnijem životu i uključivanju u sport. Preko MVPiz platforme djeca također mogu ostvariti i pristup besplatnim probnim treninzima u atletici ili drugim sportovima.