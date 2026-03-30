VELIKAN I LEGENDA

Edin Džeko gospodskim potezom dignuo BiH na noge, pokazao je kakav je čovjek

Sarajevo: Konferencija za medije nogometne reprezentacije BiH uoči utakmice protiv Italije
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
30.03.2026.
u 13:15

Uoči odlučujuće utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Italije, kapetan bh. reprezentacije Edin Džeko još je jednom pokazao svoju sportsku i ljudsku veličinu. Potez talijanskih novinara nakon službene konferencije za medije u Sarajevu najbolje svjedoči o poštovanju koje uživa na Apeninima

Dan uoči povijesne utakmice protiv Italije u Zenici, sav fokus javnosti bio je usmjeren na konferenciju za medije u Sarajevu, no ono što se dogodilo nakon njenog službenog završetka obišlo je regiju. Nakon što su selektor Sergej Barbarez i kapetan Edin Džeko odgovorili na sva pitanja, dogodio se prizor koji se rijetko viđa u svijetu profesionalnog sporta. Veliki broj prisutnih talijanskih novinara, umjesto da traže dodatne izjave, prišao je Džeki s jednom željom - da se fotografiraju s njim. U trenutku najveće napetosti pred ključni dvoboj, predstavnici medija iz protivničkog tabora reagirali su kao navijači, odajući tako ogromno priznanje i poštovanje čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag u talijanskom nogometu igrajući za Romu, Inter i Fiorentinu.

Sama konferencija protekla je u znaku Džekinih pomirljivih i gospodskih poruka. Kapetan je iskoristio priliku da pošalje snažan apel navijačima koji će ispuniti Bilino polje. Zamolio ih je da talijansku himnu pozdrave pljeskom, naglasivši kako je Italija prijateljska zemlja te podsjetivši da je upravo njihova reprezentacija bila prva koja je gostovala u Sarajevu nakon rata. Ovim je potezom još jednom pokazao da je puno više od nogometaša - pravi ambasador svoje zemlje koji razumije važnost sporta u građenju mostova, čak i kad je ulog najveći mogući.

Džeko se osvrnuo i na kontroverzni video u kojem su talijanski reprezentativci, među kojima i njegov bivši suigrač Federico Dimarco, slavili činjenicu da će u finalu doigravanja igrati protiv Bosne i Hercegovine, a ne protiv Walesa. Umjesto raspirivanja vatre, kapetan je smirio tenzije. "Svi mi imamo preferencije s kime bismo htjeli igrati. Dimarco mi je poslao poruku, ispričao se i savršeno smo se razumjeli", poručio je Džeko, pokazavši zrelost i razumijevanje te zatvorivši priču koja je danima punila medijski prostor. Time je sav fokus vratio na teren, gdje će se jedino i odlučivati o putniku na Mundijal.

Zmajeve u utorak u 20:45 na zeničkom Bilinom polju čeka utakmica generacije. Pobjeda protiv europskog velikana donosi plasman na Svjetsko prvenstvo koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ipak, postoji i doza opreza, jer čak četvorici ključnih igrača prijeti suspenzija. Edin Džeko, Sead Kolašinac, Ermedin Demirović i Amar Memić zaradili su po žuti karton u dramatičnoj pobjedi protiv Walesa u Cardiffu, a nova javna opomena u finalu značila bi da će, u slučaju plasmana, propustiti prvu utakmicu na Mundijalu. Pobjednik dvoboja u Zenici igrat će u skupini B s domaćinom Kanadom, Katarom i Švicarskom.
