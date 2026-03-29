JE LI MOGUĆE?

Kontroverzan detalj izazvao pomutnju pred Svjetsko prvenstvo, mnogi ne vjeruju da se ovo dogodilo

Soccer: International Mens Friendly-Belgium at USA
Dale Zanine/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
29.03.2026.
u 15:15

Belgijska televizija ispričala se gledateljima nakon utakmice

Slične boje dresova na utakmici između SAD-a i Belgije izazvao je zbunjenost među igračima i otežao navijačima na televiziji da razlikuju momčadi, jer su suorganizatori Svjetskog prvenstva SAD optuženi da su odgovorni za zabunu zbog dresova u porazu od Belgije 5-2. Obje momčadi iskoristile su utakmicu za predstavljanje novih dresova koje će nositi na Svjetskom prvenstvu od 11. lipnja do 19. srpnja, koje se također održava u Kanadi i Meksiku.

SAD je nosio dizajn koji izravno inspiriran crvenim i bijelim prugama američke zastave, dok je Belgija nosila svoj gostujući dres, koji je bio svijetloplav s ružičastim detaljima. "Ponekad ste morali pogledati dvaput, pogotovo ako ste htjeli brzo igrati", rekao je belgijski krilni igrač Jeremy Doku nakon utakmice svojoj nacionalnoj televiziji. "Više bih volio jasnije boje."

Američki kapetan Christian Pulisic rekao je da je bilo teško nositi se s tim. „Mnogo puta kada dobijete loptu i pogledate gore, ne možete se baš usredotočiti na nešto. Možete to temeljiti samo na boji dresa. Tako to funkcionira“, rekao je novinarima. „A kada je vrlo slično, teško je.“

Belgijska televizija ispričala se gledateljima nakon utakmice, a analitičar i bivši belgijski reprezentativac Marc Degryse kritizirao je organizatore. „Nogomet je proizvod koji treba prodati. Sve uvijek mora biti bolje i bolje, a ipak su uspjeli učiniti utakmicu dosadnom s dresovima“, rekao je. "Ovo je potpuno protivno cijelom komercijalnom aspektu. Ovo je stvarno neprihvatljivo.“

US Soccer je izjavio da su slike oba dresa poslane sucima utakmice prije utakmice, a oni nisu naznačili da smatraju da je išta bilo sporno. Belgijski mediji su u nedjelju izvijestili da je krivnja na domaćinima, koji su inzistirali na igranju u svojim novim crveno-bijelim dresovima, koji su se sukobljavali i s crvenim dresom prvog izbora Belgije i sa svjetlijim gostujućim dresom.

Obje zemlje željele su prvi put predstaviti svoje nove dresove, ali nakon što su postale svjesne situacije, Belgija je predložila da igraju u svojoj tradicionalnoj crvenoj boji, navodi se u izvješćima. Međutim, to nije bila opcija jer i američki dres sadrži puno crvene boje. Jedno rješenje moglo je biti da SAD igra u svojoj tamnoplavoj opremi, ali to se nije uklapalo u njihov komercijalni plan, dodaju se u izvješćima.
Ključne riječi
Belgija SAD SP 2026.

