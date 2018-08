Bjelica: Sudac je nasjeo! Te dvije situacije usmjerile su utakmicu

Dinamov san o Ligi prvaka ove sezone srušen je na Maksimiru na posljednjoj prepreci. Young Boysi slavili su s 2:1 te s ukupnih 3:2 izborili najelitnije europskog klupsko natjecanje.

Gosti su do izjednačenja stigli iz jedanaesterca koji je skrivio Leovac prekršajem na Asselau.

- Imamo pet sudaca, i ovi koji stoje na liniji ne vide da je to isprovocirano. Mislim da je čista lopta - komentirao je trener modrih Nenad Bjelica pa nastavio:

- Dvije situacije, analizirajte ih. Ja kod jedanaesterca ne vidim kontakt ni rukom ni nogom. Sudac je nasjeo na takvu provokaciju, a kod drugog gola igrač pred njim igra rukom, a on to ne vidi. Te dvije situacije usmjerile su tijek utakmice. To je nogomet, nekad bez opasnog šuta pobijediš utakmicu i to se danas dogodilo.

Dinamo se okreće Europskoj ligi.

- Razočaran sam jer imam dojam da bolja ekipa nije otišla u Ligu prvaka. Mislim da smo zaslužili više zbog svega, zalaganja, igre, šansi. Praktički smo samo 20 minuta u Bernu imali problema, a poslije toga imali sve pod kontrolom, i u današnjoj utakmici.

- Mislim da je i danas Dinamo bio puno bolja momčad i jedini imao šanse. Ali eto, prošao je Young Boys, vidjeli ste iz kojih situacija, ja ih ne bih komentirao. Idemo u Europsku ligu što bolje predstaviti hrvatski nogomet. Žao mi je dečki i navijača.

Proljeće u Europi?

- Ova momčad ima definitivno dobru budućnost, dobro je sastavljena. Spoj je mladosti i iskustva i vjerujem da dobro možemo odigrati u Europskoj ligi.

