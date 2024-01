Bivši reprezentativac: Od 14. godine igrao sam s Lukom, već je tada bio čudo

Bivši hrvatski reprezentativac Nikola Pokrivač (38) imao je privilegiju uživo gledati prvi nastup Luke Modrića u kockastom dresu, još dok je Luka bio 15-godišnji dječak. Bila je to utakmica Hrvatske U-15 reprezentacije protiv Slovenije, završilo je 5:0, a zanimljivo, i Modrić i Pokrivač bili su na toj utakmici rezerve, odnosno ušli su početkom drugog poluvremena.

– Sjećam se te utakmice, to je bio i njegov i moj debi za U-15 reprezentaciju, više ne pamtim točan rezultat, ali znam da nam je Martin Novoselac bio izbornik.

Završilo je 5:0, vi ste zabili dva gola, podsjetili smo Pokrivača.

– Eto, to ne bih znao ovako na prvu, ali dobro se sjećam Modrića iz tog vremena. Ma s njim sam bio od reprezentativnih selekcija s 14 godina pa nadalje, uživo svjedočio njegovu čudesnom razvoju, a na kraju smo još i igrali zajedno u Dinamu i A-reprezentaciji. Mogu reći da se već od tih početaka, dok je imao 14 godina, vidjelo da jako odskače, ali naravno da nitko nije mogao zamisliti da će doći do ovoga do čega je došao – prisjetio se Nikola Pokrivač, član Večernjakova žirija za Nogometaša godine.

VIDEO Modrićev dres je postao 'problem'

Za njega nema dvojbe tko je bio najbolji u 2023. godini.

– Luka je i dalje hrvatski broj jedan, ne samo zbog igara u reprezentaciji već i zbog toga što Real još uvijek ne može bez njega. Njegova dugovječnost nije slučajna, dugi niz godina radi na sebi, s najboljim stručnjacima. A pazite, on svaka tri dana igra top utakmice, tu nema ni sekunde odmora. Želim mu da što dulje igra, jer takvog igrača još dugo nećemo imati, možda više nikada.

Modrića i Pokrivača veže puno sretnih nogometnih trenutaka, ali i jedna tužna, nikad prežaljena epizoda iz reprezentacije.

– Ah, to ispadanje s Eura 2008., u četvrtfinalu protiv Turske, ni dandanas ne mogu prežaliti. Ostali smo četiri sata nakon utakmice u svlačionici, potpuno shrvani, prazni, svjesni da smo imali momčad koja je mogla otići čak i do zlata – rekao je Pokrivač pa se prisjetio i nekih ljepših utakmica koje je igrao s Modrićem.

– Od onih u dresu Dinama meni je, a vjerojatno i njemu, najdraža pobjeda 3:2 protiv Ajaxa u Amsterdamu. To je neponovljivo, za njih u špici igraju Huntelaar i Luis Suarez, obranom im komandira Jaap Stam, a mi ih lomimo usred Amsterdama. Kakvo je to slavlje bilo kad smo ih izbacili, u svlačionici, pa u avionu, pa tu noć u Zagrebu. Znam da sam idući dan na trening stigao samo u kravati, ha ha – evocirao je uspomene Nikola.

Pokrivač i Modrić su vršnjaci, odnosno Nikola je čak dva mjeseca mlađi. Dok Modrić s 38 igra za najbolji klub svijeta Real, Pokrivač je već s 29 zbog bolesti morao prekinuti profesionalnu karijeru. Srećom, teška i dugotrajna borba s Hodgkinovim limfomom sada je iza njega, a posljednjih godina igra za gušt u niželigašima, prvo u Pušći, a sada u Tigru iz Svete Nedelje. Odnedavno je i trener pionira Rudeša, koji se natječu u HNL-u.

– Meni je puno lakše kad znam zbog čega sam morao prestati u najboljim godinama. Sigurno sam mogao igrati još 5-6 godina, ali ni za čim ne žalim, imao sam lijepu karijeru – kaže Pokrivač, koji želi postati uspješan trener:

– U kolovozu sam položio Uefinu A licencu, bio sam u klupama s Mandžukićem, Ćorlukom, Schifom Jelavićem... Sad mogu biti pomoćnik u seniorskim klubovima HNL-a, odnosno prvi trener u HNL-u za juniore, kadete i pionire. Odnedavno sam trener pionira Rudeša, a nakon godine dana staža mogu ići polagati Uefa Pro licencu. Vidim se u tome, želim biti trener.

No vratimo se malo Pokrivačevu izboru za Nogometaša godine. Na drugo mjesto stavio je Brozovića, a na treće Perišića.

– Brozović je čudo, pogotovo ta njegova trka i motoričnost. Dugo je igrao na najvišem nivou u Interu, sad je u Saudijskoj Arabiji, a iako tamo igrači odlaze najviše zbog novca, dobra je to liga, svaka momčad ima po nekoliko vrhunskih igrača, nije tamo lako igrati, kako neki misle. Perišića sam stavio na treće mjesto, a stavio bih ga i na drugo da nije bio ozlijeđen. Šteta zbog tog puknuća ligamenata, jer odlično je krenuo u Tottenhamu. No znam koliko naporno sada trenira, brzo će se vratiti, a mislim da je moguće da stigne u Hajduk i tamo uhvati formu za Euro. Iako, mislim da ispred sebe ima još barem dvije-tri sezone u najjačim europskim ligama, a ne HNL-u.

Pokrivač je među 10 odabranih uvrstio jednog igrača iz HNL-a, dinamovca Brunu Petkovića stavio je na šesto mjesto.

– Možda sam mogao i koje mjesto više, jer igra odlično. Dok je bio ozlijeđen, Dinamo nije mogao nikoga pobijediti, a čim se on vratio, plavi su nanizali pet-šest pobjeda. Nezamjenjiv je.

Na Pokrivačevu popisu najboljih jedan je igrač koji nije reprezentativac – Ivan Rakitić.

– Rakitić je izvan fokusa otkad nije u reprezentaciji, ali i dalje igra na vrhunskoj razini u Sevilli, iako je, poput Modrića, već u poznijim godinama. Sjećam se Rakete još s tog nesretnog Eura 2008., već je tada bio lider, iako je po godinama bio klinac, a danas je kapetan u Sevilli i legendama poput Sergia Ramosa. Ma, Raketa je čudo – zaključio je svoj odabir Pokrivač, a onda se osvrnuo na borbu za naslov u HNL-u:

– Ja znam što bih ja htio, a to je da prvak bude Dinamo. Ali drago mi je da je sad napeto prvenstvo, neka tako bude do posljednjeg kola, a da onda pehar podigne Dinamo. Sjećam se kad sam ja bio u Maksimiru, na kraju sezone bismo imali 20 bodova ispred Hajduka, to nije bio neki gušt. Ljepše je kada imaš ravnopravnog suparnika u borbi za naslov.

Zanimljivo, 2006. godine Pokrivač je zamalo iz Varteksa prešao u Hajduk, a ne Dinamo.

– S Hajdukom sam sve dogovorio, a sutradan je trebao biti potpis ugovora na Poljudu. Ipak, noć prije nazvali su me Zdravko Mamić i Branko Ivanković te me nekako nagovorili da ipak dođem u Dinamo. To mi je bila najbolja odluka, nikad nisam požalio zbog nje. Jer, Dinamo je tada bio najjači, igrao sam sa super generacijom, ostvario transfer u Monaco, kasnije i Red Bull Salzburg. A Red Bull je već tada bio čudo, od infrastrukture, stadiona... Klub je to u kojem su kasnije igrali Haaland, Mane i mnoge druge sadašnje zvijezde.

Za Dinamo Pokrivača veže puno toga lijepoga.

– Da nije bilo Dinama, ne bi bilo ni mene. Od igranja za tu momčad, u kojoj je s ozbiljnom karijerom krenuo Modrić, pa do povratka u Dinamo, kada sam igrao protiv Real Madrida. Takve stvari ostaju za cijeli život. Imao sam i sreću da su me vodili vrhunski treneri od kojih sam mogao puno naučiti i sad to iskustvo prenosim na klince u Rudešu.

A Pokrivača su zaista vodili top treneri – Besek, Dalić, Ćiro, Čačić, Ivanković, Jurčić, Kovač, Bilić, Kek, Huub Stevens... Tko mu je bio najdraži?

– Besek i Dalić u Varteksu su mi prvi dali šansu, kad sam još bio klinac. Na Daliću se već u tim počecima vidjela njegova ambicioznost, bio je pomoćnik Ćiri, ali sve je treninge vodio on. Ma Daliću svaka čast, krenuo je doslovno iz ničega, od Varteksa, preko Albanije, Saudijske Arabije... Nitko ga nije gurao, za sve se sam izborio. Posebnu emociju imam prema Biliću, koji me uveo u reprezentaciju, ali i puno mi pomagao s ljudske strane. Baš velik trener i čovjek.

Želja za 2024. godinu?

– Ja uvijek imam samo jednu želju – zdravlje! Bio sam nedavno na pregledu, sve je dobro, prošlo je šest godina otkad se bolest i treći put vratila.

Jeste li kad pomislili da je kraj?

– Kad sam prvi put obolio, mislio sam da ću umrijeti. Imao sam tu sreću da sam došao na vrijeme u bolnicu. Kad mi se bolest vraćala drugi i treći put, ipak je bilo lakše jer sam znao što me čeka. No kod trećeg povratka više nisam ovisio sam o sebi, već mi je trebao donor matičnih stanica. Nitko mi nije odgovarao, i onda je zadnji pokušaj bila mama. Matične se stanice uzimaju od ljudi koji imaju do 40 godina, ona je imala već 55, ali kako je to bila jedina nada, doktori su pokušali. I srećom, uspjeli, a ja sam već šest godina dobro. Kažu da se kad prođe pet godina, bolest više ne bi trebala vratiti – zaključio je Nikola.

Igrao za Dinamo, Monaco, RB Salzburg...

Nikola Pokrivač rođen je u Čakovcu 26. studenog 1985. godine. Profesionalnu karijeru počeo je u Varteksu (2004. – 2006.), a nakon toga igrao je u Dinamu (2006. – 2008.), Monacu (2008. – 2009.), RB Salzburgu (2009. – 2011.), Dinamu (2011. – 2013.), Interu (2013.), Rijeci (2013. – 2014.), Šahtjoru (2014. – 2015.), Slaven Belupu (2016.). Od 2021. do 2023. igrao je za niželigaša Pušću, a od ove sezone član je Tigra iz Svete Nedelje. S Dinamom je osvojio četiri prvenstva (2007., 2008., 2012. i 2013.) i tri kupa (2007., 2008. i 2012.), jedan kup pridodao je u dresu Rijeke (2014.), a s Red Bull Salzburgom je 2010. bio prvak Austrije. Za A-reprezentaciju Hrvatske ima 15 nastupa, a debitirao je u svibnju 2008. protiv Moldavije. Bio je član reprezentacije na Euru 2008. Trenutačno je trener pionira Rudeša.

Pokrivačev izbor najboljih:

Luka Modrić (Real Madrid) 10

Marcelo Brozović (Al Nassr) 9

Ivan Perišić (Tottenham) 8

Mateo Kovačić (Manchester City) 7

Joško Gvardiol (Manchester City) 6

Bruno Petković (Dinamo) 5

Dominik Livaković (Fenerbahçe) 4

Ivan Rakitić (Sevilla) 3

Andrej Kramarić (Hoffenheim) 2

Mario Pašalić (Atalanta) 1