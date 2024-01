Bivši vatreni: 'Livaja je prejak za našu ligu. Treba nam u reprezentaciji'

Kada u istu rečenicu stavite nogomet i Hrvatsku, svi na svijetu dodat će tu još jedno ime – naravno, ono Luke Modrića (38) . Kapetan vatrenih i veznjak Real Madrida već je godinama sinonim za uspjeh i po mnogima je najbolji hrvatski nogometaš. Istog je mišljenja i Saša Peršon (58), član žirija za Večernjakov izbor nogometaša godine .

– Već sam kao papagaj kada je Modrić u pitanju. U njegovoj dobi igrati na razini na kojoj igra, pri čemu je kapetan reprezentacije i član Real Madrida, već samim time sve sam rekao – kaže nam ovaj rođeni Riječanin koji u svoj izbor u prvih pet dodaje još Joška Gvardiola, Matea Kovačića, Ivana Perišića i Marcela Brozovića.

Na Budimira se možemo osloniti

– Joško je suprotnost Modriću, mlad je i tek gazi u prave nogometne vode. Tako mlad, a već igra u vrhunskom klubu kao što je Manchester City. Kovačić pak ima iskustvo igranja u inozemstvu, ne treba ga se puno predstavljati. Što se Perišića tiče, nažalost je ozlijeđen, ali kvaliteta i iskustvo su prisutni. Znamo koliko znači i nadam se da će prije Eura biti spreman. Brozović je donio odluku kavu je donio i otišao u Saudijsku Arabiju. Volio bih ga više gledati u Interu i ligama petice. No nadam se da će zadržati formu koja mu treba za Euro.

Bivši stoper u nastavku izbora prostor je dao i igračima iz HNL-a, pored Ante Budimira i Lovre Majera, na svoj popis deset najboljih stavio je i Brunu Petkovića, Marka Livaju i Marca Pašalića.

– Imali smo problema s napadačima u Hrvatskoj, ali Budimir je prvi napadač svoje momčadi, uvijek se na takvog igrača može osloniti. Ne kažem da Majera vidim kao Modrićeva nasljednika jer njega će se teško naslijediti, ali kao igrač je na putu da danas-sutra zauzme tu poziciju. Mlad je, ima iskustva, treba se na njega obratiti pažnja. O Petkoviću je sve poznato, kvalitetu i klasu pokazuje u našoj ligi. Kada je zdrav, igrač je koji može pomoći. Livaja je prejak igrač za našu ligu, volio bih da se vrati u reprezentaciju, treba nam takav igrač. Za Marca Pašalića praktički do jučer nismo znali. Odrastao je u Njemačkoj, a dolaskom u Rijeku pokazao je kvalitetu. Mlad je, na njega se u reprezentaciji može ozbiljno računati. Svi ti igrači su kvalitetni, ali ovi na gornjim pozicijama dobili su prednost zbog klubova u kojima igraju – pojašnjava nam Saša Peršon svoj izbor, a mi ga još vraćamo na čovjeka kojeg je stavio na tron. Modrić je uvijek vruća tema, posebno sada kada se spominju mirovina i Saudijska Arabija.

– Arabiju gledamo kroz novac, ali i igrajući u Realu, riješio si si financije, ode li tamo, novac sigurno nije razlog. Znam da postoji i interes Miamija, ne bih se iznenadio da se opredijeli za Ameriku. No možda se dogovori s Realom da bude do kraja karijere tamo.

Možete li objasniti fenomen Modrića koji u 39. godini života igra u vrhunskom klubu i vodi reprezentaciju na Euro?

– Stavljam ga u koš s Ronaldom. Gledam to kroz sebe iako je u moje vrijeme bilo drugačije. Ja sam bio obrambeni igrač i to je bilo lakše tada igrati, Modriću kapa dolje. On je veznjak, treba puno trčati. No iskusan je i on u ovim godinama pametno trči. Postavi se prije na tri metra lijevo ili desno da ne mora sprintati kasnije. Starije igrače u klubu poput Reala gledaju drugačije, uvijek se okreću mladima, ali nema razlike između njega i mlađih.

Okrenuli smo se malo i prema HNL-u pa ga pitali kako vidi rasplet lige u kojoj je Hajduk završio kao jesenski prvak. No Dinamo i Rijeka pušu mu za vratom.

– Nakon velike suše Hajduka volio bih da bude prvak. No kao rođeni Riječanin volio bih da to bude Rijeka. Dinamo je Dinamo, godinama osvaja prva mjesta. Ja ne mogu nikako izgubiti. Hajduk ima priliku, ali premalo je razlike u bodovima da bi netko bio siguran. Nešto se pita i Dinamo koji ima novac. Rijeka je u najboljoj situaciji. Od Dinama i Hajduka traži se prvo mjesto, a ona čeka kikseve.

S obzirom na to da je Peršon igrao i za Dinamo i Rijeku i Hajduk, pitamo ga kako vidi mogući dolazak Perišića na Poljud.

– Ne znam koliko je to realno, ali kada se igrači vraćaju u Hajduk, vraćaju se na kraju karijere. Perišić, dobije li priliku za neki europski klub ili ligu vani, razmislit će dobro o tome. No značio bi puno Hajduku, to sigurno.

Dinamo je imao problema s trenerima, ozljedama, vodstvom... kako vidi njegovu igru, pitamo ga?

– Dinamo ima pravo odigrati lošiju polusezonu. Prodaje igrače, ne može se očekivati da bude dominantan i to se sada pokazalo. No vratio se kroz zadnje utakmice. Za HNL je jak usprkos svim problemima.

Što može napraviti u Konferencijskoj ligi, čeka ga Real Betis?

– Ako maknemo Barcelonu, Real i Atlético Madrid, znamo što je Betis. Da ga stavimo u HNL, rekli bismo da bi se prošetao. To je najjači i neugodan protivnik za Dinamo. No plavi nemaju što izgubiti.

Sreo Al Pacina na ulici

Osim za tri velika hrvatska kluba, Peršon je inozemnu karijeru odradio u Cannesu.

– To nije grad nogometa, festival je na prvom mjestu. To su mjesta koja se gledaju samo na televiziji, usporedio bih ga s Las Vegasom, tamo je sve samo ne nogomet. Meni je tada to bilo wow. Nije bilo čudno kada sam sreo Ala Pacina na ulici, rukovao sam se s filmskim zvijezdama na dodjeli Zlatne palme.

No ono na što je posebno ponosan je reprezentativna karijera. Ima tri nastupa za Hrvatsku, a među ostalim sudjelovao je u pobjedi nad SAD-om 1990. godine.

– To je možda najveća utakmica u mojoj karijeri jer je imala važnost. Tada to nisam shvaćao, bio sam mladi igrač, nisam bio u politici. Tek sam onda vidio što ljudima značimo. Klubovi nisu puštali svoje igrače, ali skupilo nas se. Pobjeda nad SAD-om se slavila cijelu noć. Bili smo prethodnici vatrenima.

Kakvi su vatreni sada, pitamo ga?

– Pomlađivanje je neizostavno. Ovi mladi igrači koji dolaze igraju u velikim klubovima i prilagodit će se brzo. Neće biti isto kao kad su tu Modrić i ostali stariji, ali kaviteta je tu. Morat ćemo nekad i staviti loptu na zemlju jer nećemo uvijek ići na medalju i to je u redu.

Što očekujete od Eura i skupine u kojoj je Hrvatska sa Španjolskom, Italijom i Albanijom?

– Nikad skupina nije bila jača. Voljeli bismo da lako prođemo, ali nije tako. To će biti neizvjesno i zanimljivo, pogotovo nama koji gledamo sa strane, iz trenerskog kuta. Meni je zanimljivo. Nadam se da ćemo proći, ali ako ne prođemo, nije tragedija. Mala smo zemlja sa sjajnim rezultatima.

Peršon je kao dijete igrao rukomet, bio je vratar i sada se veseli rukometnom Euru.

– Pratim, ali ne da sam lud. Volio sam igrati i košarku, volim i pogledati. U rukometu zadnjih godina malo stagniramo, ali možemo napraviti iskorak, među pet najboljih smo – kaže nam Peršon koji je ipak ostao u nogometu. Trener je juniorima Orijenta.

– Opredijelio sam se za rad s mladima. Kada imate seniore, dobivate igrača i drži vas rezultat, a kod mladih nema pritiska rezultata, a obučavate ih, učite ih. Njega trener u seniorima ne uči, postavi ga na poziciju, mi ga u juniorima moramo naučiti tehniku i puno stvari. Volim prenositi znanje na mlade, znam što sam ja prošao. A i danas su puno bolji uvjeti za trening, nekada smo po betonu trenirali, sada je tu i umjetna trava.

Peršonovih deset

1. Luka Modrić (Real Madrid)

2. Marco Pašalić (Rijeka)

3. Marko Livaja (Hajduk)

4. Bruno Petković (Dinamo)

5. Lovro Majer (Wolfsburg)

6. Ante Budimir (Osasuna)

7. Marcelo Brozović (Al Nassr)

8. Ivan Perišić (Tottenham)

9. Mateo Kovačić (Manchester City)

10. Joško Gvardiol (Manchester City)