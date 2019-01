Bivši igrač Cedevite i Zadra briljirao u NBA ligi

Čak 45 koševa Kawhija Leonarda, sjajna predstava Jusufa Nurkića i 'triple double' Nikole Jokića obilježili su večer u NBA ligi.

Leonard je pružio najbolju predstavu u karijeri u pobjedi Toronto Raptorsa protiv Utah Jazza 122-116. Za 36 minuta zabio je 45 koševa uz šest skokova što mu je učinak karijere. Bila je to i njegova 14. uzastopna utakmica u kojoj je zabio najmanje 20 koševa.

"Kawhi je bio sjajan, uživao sam u njegovoj predstavi. Čekao sam kada će 'eksplodirati' i to se dogodilo. Sretan sam što igra na ovako visokoj razini," kazao je trener Raptorsa Nick Nurse. Sjajan je bio i Pascal Siakam koji je također, ostvario učinak karijere sa 28 koševa i 10 skokova. U suparničkim redovima najefikasniji je bio Jae Crowder sa 'career-high' 30 koševa, Derrick Favors je dodao 21, a Donovan Mitchell 19 koševa.

Sjajnu predstavu pružio je i bivši igrač Cedevite i Zadra Jusuf Nurkić koji je u gostujućoj pobjedi Portland Trail Blazersa protiv Sacramenta 113-108 upisao 24 koša, 23 skoka, sedam asistencija, te po pet ukradenih lopti i blokada. Nurkić je tako postao prvi igrač u najjačoj ligi svijeta koji je u jednoj utakmici imao više od 20 koševa, više od 20 skokova, te pet ili više asistencija, blokada i ukradenih lopti. Službena statistika za ukradene lopte i blokade vodi se od sezone 1983/1984.

Portland je četiri minute prije kraja susreta gubio s devet razlike (90-99), a 2:20 prije kraja je bio na minus 7 (94-101). Međutim, gosti su odigrali sjajnu završnicu i 15 sekundi prije kraja košem Damiana Lillarda su izjednačili na 103-103. Kingsi su imali zadnji napad, ali je De'Aaron Fox promašio šut za pobjedu. U produžetku su gosti bili bolji i taj dio igre dobili su 10-5.

Lillard je za goste zabio 25 koševa, dok je Seth Curry dodao 18 koševa. Sacramento su predvodili Buddy Hield sa 27 koševa i Nemanja Bjelica sa 14 koševa i 16 skokova.

U Milwaukeeju su Bucksi pobijedili Detroit 121-98 ostvarivši četvrtu uzastopnu pobjedu. Sve je bilo gotovo u prvom poluvremenu kojeg su domaćini završili sa +16 (68-52), a do kraja utakmice samo su povećali prednost.

"Igrali smo sjajno, lopta je brzo kružila što nam je otvaralo mnogo prostora," kazao je Brook Lopez sa 25 koševa najefikasniji igrač u pobjedničkim redovima. Khris Middleton je zabio 22, a Eric Bledso 18 koševa. Prva zvijezda Bucksa Giannis Antetokounmpo je zabio 15 koševa uz osam skokova i sedam asistencija, no koncem prve četvrtine imao je 'play of the day', fantastično zakucavanje preko Jona Leuera.

"Bili smo na visokoj razini što me posebno raduje. Cijela momčad je bila puna energije," kazao je Antetokounmpo. Kod Detroita najefikasniji su bili Blake Griffin sa 29 koševa i devet skokova, dok je Reggie Jackson zabio 19 koševa.

Vodeća momčad Zapada Denver je u Pepsi Centru pobijedila New York Knickse 115-108. Ključnim se pokazala posljednja četvrtina koju su Nuggesti dobili sa 33-24. Najbolji igrač utakmice bio je srpski košarkaš Nikola Jokić koji je treći put ove sezone, te 19. put u karijeri upisao 'triple-double'. Ovoga puta zabilježio je 19 koševa, 14 skokova i 15 asistencija. Malik Beasley je zabio 23, a Paul Milsap 16 koševa.

U redovima Knicksa, koji su upisali osmi uzastopni poraz, najefikasniji su bili Luke Kornet sa 19, Kevin Knox sa 18 i Enes Kanter sa 17 koševa. Mario Hezonja nije nastupio.

Philadelphia je na gostovanju pobijedila LA Clipperse sa 119-113. Sixerse je do slavlja predvodio Joel Embiid sa 28 koševa i 19 skokova, dok je kod Clippersa najefikasniji bio Lou Williams sa 22 koša.