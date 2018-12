Bogdanović i Pacersi deklasirali Pistonse, Šarić tragičar 'vukova'

Košarkaši Indiana Pacersa ostvarili su četvrtu uzastopnu pobjedu u NBA ligi deklasiravši na svom parketu Detroit Pistonse sa 125:88, a hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović u novom je uspjehu svog sastava sudjelovao s 12 koševa (šut za dva 6-7, trica 0-3), pet skokova i dvije asistencije za 27 minuta provedenih na terenu.

Pacersi su vodili tijekom čitavog susreta, a čak sedam igrača postiglo je dvoznamenkast broj poena. Najbolji je bio Domantas Sabonis koji je ubacio 19 koševa i sakupio 12 skokova, dok je 19 pogodaka upisao i Darren Collison. Kod indisponiranih gostiju najefikasniji je bio Blake Griffin sa 17 ubačaja.

Novom pobjedom Pacersi su se učvrstili na trećem mjestu Istočne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 24-12, dok su Pistonsi pali ispod 50 posto učinka te su s omjerom 16-17 osmi na Istoku.

Minnesota Timberwolvesi pretrpjeli su još jedan razočaravajući poraz, ovoga puta su izgubili na svom terenu od Atlanta Hawksa sa 120:123 nakon produžetka, a jedan od tragičara bio je i hrvatski reprezentativac Dario Šarić. Naime, Wolvesi su 20 sekundi prije kraja četvrte četvrtine vodili sa 112:110 i imali posjed, no Šarićevo dodavanje iz auta za Karl-Anthonyja Townsa presjekao je Kent Bazemore i u protunapadu poravnao na 112:112. U preostalom vremenu pobjedu domaćima pokušao je osigurati Derrick Rose, no njegov prodor pod obruč nije rezultirao košem. Na samom kraju dodatnih pet minuta priliku da tricom utakmicu odvede u novi produžetak dobio je "rookie" Josh Okokie, no na njega je prilikom šuta naskočio DeAndre Bembry, ali suci nisu dosudili očigledan prekršaj i tako uskratili mladog Okokiea da s linije slobodnih bacanja produži nadu svojoj momčadi.

Foto: Reuters/Pixsell

Najbolji kod Hawksa, kojima je ovo bila tek 10. pobjeda u sezoni, bili su Bazemore sa 23 koša, John Collins sa 21 poenom i 10 skokova te Dewayne Dedmon sa 19 ubačaja i 13 skokova. Kod Wolvesa su se istaknuli Towns sa 31 pogotkom i 19 skokova te Robert Covington sa 28 ubačaja, dok je Šarić za 27 minuta provedenih na terenu postigao sedam poena (šut za dva 2-6, trica 1-5, slobodna bacanja 0-1) uz četiri skoka, jednu asistenciju i dvije osvojene lopte.

Minnesota je s omjerom 16-19 tek 13. momčad Zapada, dok je Atlanta sa 10-24 12. na Istoku.

Los Angeles Lakersi izgubili su i u drugoj utakmici bez ozlijeđenog LeBrona Jamesa, bolji od njih su u gradskom obračunu bili Los Angeles Clippersi sa 118:107. Ključnim razdobljem utakmice pokazao se kraj treće i početak četvrte četvrtine kada su Clippersi za četiri i pol minute ostvarili seriju 22:0 kojom su zaostatak 73:80 pretvorili u prednost 95:80 koju potom Lakersi više nisu mogli ugroziti.

Sjajan je s klupe za Clipperse bio Lou Williams sa 36 koševa, a odličnu utakmicu pružio je i Danilo Gallinari sa 19 ubačaja i 10 skokova. Kod Lakersa su najučinkovitiji bili Kyle Kuzma sa 24 i Lonzo Ball sa 19 poena, dok je hrvatski centar Ivica Zubac ponovno zauzeo mjesto u startnoj petorci i za 19 minuta provedenih u igri postigao sedam pogodaka (šut za dva 1-8, slobodna bacanja 5-5), tri skoka, tri asistencije, jednu osvojenu loptu i jednu blokadu.

Lakersi su s omjerom 20-16 pali na sedmo mjesto Zapada, dok su Clippersi sada četvrta momčad te konferencije sa 21-14.

Toronto Raptorsi izgubili su status vodeće momčadi Istoka i čitave lige teško stradavši na gostovanju kod Orlando Magica koji je slavio sa 116:87. Domaći su do pobjede stigli prvenstveno sjajnom trećom četvrtinom koju su dobili sa 35:15. Izvrstan je kod domaćih bio Crnogorac Nikola Vučević sa 30 koševa, 20 skokova i 8 asistencija, dok je goste, koji su igrali bez Kylea Lowryja i Jonasa Valančiunasa, predvodio Kawhi Leonard sa 21 ubačajem.

Toronto je s omjerom 26-11 sada drugi na Istoku iza Milwaukee Bucksa koji su na omjeru 24-10, dok je Orlando s omjerom 15-19 i dalje izvan momčadi koje drže mjesta koja vode u doigravanje, na 10. mjestu Istoka.

Denver Nuggetsi obranili su vodeću poziciju na Zapadu svladavši na svom parketu San Antonio Spurse sa 102:99. Utakmica je bila neizvjesna do samoga kraja, gosti su imali 0.7 sekundi za pokušaj trice za produžetak, ali Bryn Forbes nije uspio uputiti šut. Strijelce domaćih predvodio je Jamal Murray sa 31 pogotkom, dok je srpski centar Nikola Jokić bio nadomak "triple-doublea" sa 21 ubačajem i po 9 skokova i asistencija. Kod Spursa najefikasniji je bio LaMarcus Aldridge sa 24 poena.

Nuggetsi su vodeći na Zapadu sa 22-11, drugi Oklahoma City Thunder ima omjer 22-12, dok su Spursi 10. na Zapadu sa 19-17.

Vrlo je zanimljivo bilo u New Orleansu gdje su domaći Pelicansi prekinuli niz od pet poraza 114:112 uspjehom protiv Dallas Mavericksa zahvaljujući monstruoznoj predstavi Anthonyja Davisa koji je postigao 48 koševa i sakupio 17 skokova. Gostima iz Dallasa nije pomogla niti odlična igra slovenskog "rookiea" Luke Dončića koji je ubacio 34 poena. Usprkos takvom učinku, Dončić nije dobio loptu u posljednjem napadu Mavsa, već je priliku dobio Dennis Smith mlađi koji se odlučio na prodor i polaganje, ali njega lopta nije poslušala te je ispala iz obruča.

Pelicansi su sa 16-20 i dalje pretposljednja, 14. momčad Zapada, dok su Mavsi sa 16-18 na 12. mjestu Zapada.

Mladi hrvatski igrači Ante Toni Žižić i Dragan Bender nisu dobili priliku u novim porazima svojih sastava, Cleveland Cavaliersa, odnosno Phoenix Sunsa. Cavsi su izgubili sa 94:118 na gostovanju kod Miami Heata, a Sunsi sa 102:118 na svom terenu od Oklahoma City Thundera, te su s omjerima 8-28 i 9-27 na posljednjim mjestima u svojim konferencijama.

Rezultati:

Indiana Pacers - Detroit Pistons 125:88

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 118:94

Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 120:123 (produžetak)

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 102:118

LA Lakers - LA Clippers 107:118

Washington Wizards - Chicago Bulls 92:101

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 100:87

Orlando Magic - Toronto Raptors 11687

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 114:112

Denver Nuggets - San Antonio Spurs 102:99