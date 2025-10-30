Bivša zvijezda Ferrarija pravdu traži na sudu: Tvrdi da ga je urota koštala naslova

Bivša zvijezda Formule 1 Brazilac Felipe Massa pokrenuo je sudski spor zbog navodne urote koja ga je koštala naslova svjetskog prvaka 2008. Massa je te sezone ušao u posljednju utrku godine, Veliku nagradu Singapura, kao vodeći u poretku vozača, ali na kraju je zbog afere "Crashgate" titula otišla Lewisu Hamiltonu koji je osvojio svoj prvi naslov s bodom prednosti ispred Brazilca.

Crashgate se odnosi na slučaj Nelsona Piqueta Jr., tadašnjeg vozača Renaulta, koji se u 14. krugu namjerno zabio u ogradu izazvavši izlazak sigurnosnog automobila. Massa je u tom trenutku vozio na utrci, no Ferrarijev tim uprskao je njegovo zaustavljanje u boksu zbog čega je Brazilac ostao bez bodova. Situaciju je iskoristio njegov tadašnji momčadski kolega Fernando Alonso koji je u boks otišao na vrijeme i s 15. pozicije se popeo na prvu i odnio pobjedu.

Piquet je u početku tvrdio kako se radilo o jednostavnoj greški, no na kraju je priznao kako se u ogradu zabio namjerno na nagovor Renaultovog tima. Šef momčadi Flavio Briatore i tehnički direktor dobili su zbog toga višegodišnje zabrane rada.

Massina tužba temelji se na navodnoj izjavi bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea iz 2023. On je tada navodno jednom F1 insjaderu priznao kako su on i direktor FIA-e Max Mosley znali da se Piquet namjerno zabio, ali nisu ništa poduzeli kako bi sport zaštitili od velikog skandala.

Massa vjeruje da je ishod utrke trebao biti poništen čime bi Hamilton ostao bez šest bodova, a Brazilac bi postao svjetskim prvakom. Na Visokom sudu u Londonu traži odštetu od 73 milijuna eura.