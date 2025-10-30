Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
FORMULA 1

Bivša zvijezda Ferrarija pravdu traži na sudu: Tvrdi da ga je urota koštala naslova

Felipe Massa
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
30.10.2025.
u 09:09

Massina tužba temelji se na navodnoj izjavi bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea iz 2023.

Bivša zvijezda Formule 1 Brazilac Felipe Massa pokrenuo je sudski spor zbog navodne urote koja ga je koštala naslova svjetskog prvaka 2008. Massa je te sezone ušao u posljednju utrku godine, Veliku nagradu Singapura, kao vodeći u poretku vozača, ali na kraju je zbog afere "Crashgate" titula otišla Lewisu Hamiltonu koji je osvojio svoj prvi naslov s bodom prednosti ispred Brazilca.

Crashgate se odnosi na slučaj Nelsona Piqueta Jr., tadašnjeg vozača Renaulta, koji se u 14. krugu namjerno zabio u ogradu izazvavši izlazak sigurnosnog automobila. Massa je u tom trenutku vozio na utrci, no Ferrarijev tim uprskao je njegovo zaustavljanje u boksu zbog čega je Brazilac ostao bez bodova. Situaciju je iskoristio njegov tadašnji momčadski kolega Fernando Alonso koji je u boks otišao na vrijeme i s 15. pozicije se popeo na prvu i odnio pobjedu.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

Piquet je u početku tvrdio kako se radilo o jednostavnoj greški, no na kraju je priznao kako se u ogradu zabio namjerno na nagovor Renaultovog tima. Šef momčadi Flavio Briatore i tehnički direktor dobili su zbog toga višegodišnje zabrane rada.

Massina tužba temelji se na navodnoj izjavi bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea iz 2023. On je tada navodno jednom F1 insjaderu priznao kako su on i direktor FIA-e Max Mosley znali da se Piquet namjerno zabio, ali nisu ništa poduzeli kako bi sport zaštitili od velikog skandala. 

VEZANI ČLANCI: 

Massa vjeruje da je ishod utrke trebao biti poništen čime bi Hamilton ostao bez šest bodova, a Brazilac bi postao svjetskim prvakom. Na Visokom sudu u Londonu traži odštetu od 73 milijuna eura.

Ključne riječi
tužba Felipe Massa Formula 1

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja