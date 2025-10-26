Norris pobjednom u Meksiku preuzeo vodstvo u ukupnom poretku

Britanac Lando Norris u McLarenu pobjednik je Velike Nagrade Meksika, preuzevši vodstvo u ukupnom poretku nakon 20. od 24 utrke svjetskog prenstva formule 1.

"Bio je ovo prekrasan vikend. Moramo tako nastaviti. Imao sam dobar start i dobar prvi krug i tako sam nastavio. Ovo je sjajno, veliko hvala svim navijačima," poručio je Norris nakon desete pobjede u karijeri pri čemu šeste ove sezone.

Drugi je sa 30 sekundi zaostatka bio Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju, dok je treći bio aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu sa 31 sekundom zaostatka.

"Jako sam zadovoljan ovim vikendom. Ponovno završiti na postolju je velika stvar," kazao je Leclerc, dok je Verstappen dodao: "Bio je to vrlo užurban početak utrke za mene. S vanjske strane sam se zabio u rubnik i zamalo odletio u travu. Radilo se o preživljavanju. Bio je to težak vikend za nas," poručio je.

Dosadašnji lider Australac Oscar Piastri u McLarenu bio je peti nakon što je završio iza impresivnog Haasovog Olivera Bearmana, britanskog novaka koji je postigao najbolji rezultat u svojoj karijeri.

"Cijelu utrku sam bio iza nekoga i mučio sam se u prljavom zraku. Jučer je postalo očito da postoji nekoliko stvari koje moram promijeniti u načinu na koji vozim. Bilo mi je čudno to shvatiti, jer su posljednjih nekoliko vikenda automobil ili gume zahtijevali drugačiji način vožnje," komentirao je Piastri.

Do kraja sezone još su četiri utrke, Sao Paulo, Las Vegas, Doha i Abu Dhabi, te dva sprinta. Norris trenutačno vodi sa 357 bodova. Piastri ima bod manje, dok je treći Verstappen sa 321 bodom.

"Idemo vikend po vikend. Sretan sam, usredotočen sam na sebe. Držim glavu dolje, usredotočen sam na sebe," poručio je Norris.

Iduća utrka, VN Sao Paula na rasporedu je 9 studenog.