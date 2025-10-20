Zarađivao je golem novac, vozio Ferrarija i išao u kockarnice. Propao je i doživio moždani udar

Svijet sporta prepun je priča o ljudima koji su bile velike zvijezde, zarađivale ogroman novac, a onda propali, bankrotirali, narušili svoje zdravlje...



Jedna takva je i ona o Roystonu Drentheu, nizozemskom nogometašu koji je prije 20 godina bio najavljivan kao jedna od najvećih svjetskih nada, ali svoj potencijal nikad nije ostvario i njegova priča zapravo je iznimno tužna. Danas on izgleda neprepoznatljivo, a, nažalost, prije nekoliko dana doživio je moždani udar.



"Prošlog petka Royston Drenthe je doživio moždani udar. Trenutačno prima adekvatnu njegu i u dobrim je rukama. Tim i svi uključeni nadaju se njegovom brzom oporavku", stoji u priopćenju FC de Rebellen, agencije koja zastupa bivše nogometaše, među njima i Drenthea.

Drenthe je rođen u Rotterdamu 1987., a već kao tinejdžer pokazivao je izniman potencijal. Zbog odličnih igara u Feyenoordu, kao i u dresu mlade nizozemske reprezentacije s kojom je osvojio naslov na Europskom prvenstvu U-21, zapeo je za oko skautima Real Madrida. Kraljevski klub doveo ga je za tada velikih 14 milijuna eura, od njega očekivao puno, a dobio - gotovo ništa.

Drenthe se nije znao nositi s pritiskom, na terenu nije pružao dobre partije, a novac ga je pokvario pa je sve više uživao u noćnom životu velikog Madrida.

– Prijatelj i ja bili smo jednoj kockarnici. Prišle su nam dvije prelijepe djevojke i završili smo u hotelu. Provod je bio sjajan. No kad su odlazile, tražile su nas da im platimo 1000 eura. Nisam to očekivao – ispričao je jednom prilikom anegdotu iz Madrida koja je oslikavala kako je živio u tom razdoblju.

Jednom prigodom uslikan je i kako vozi Ferrari, s bocom piva u rukama. Zbog sličnih priča Real ga je slao na posudbe u nadi da će negdje razviti svoj potencijal, ali on je počeo tonuti sve dublje. Na kraju je završio u niželigaškim klubovima, a 2020. godine objavio je osobni bankrot.

"Ušao je u postupak osobnog stečaja. Još jedan nogometaš koji je bankrotirao", pisali su tada nizozemski mediji.

Danas Drenthe izgleda potpuno neprepoznatljivo, a nažalost je narušio i vlastito zdravlje. Nadamo se da će sada ipak život malo ozbiljnije shvatiti i krenuti na pravi put.