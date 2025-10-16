Naši Portali
NAKON ZAVRŠETKA KARIJERE

Španjolci objavili senzaciju: Luka Modrić vraća se u Real Madrid

16.10.2025.
u 16:51

Modrić je prihvatio ponudu predsjednika Florentina Péreza da se po završetku karijere vrati u Madrid kao ambasador ili trener. Ipak, plan mu je prvo uzeti godinu dana odmora kako bi se posvetio obitelji, a zatim započeti trenerske tečajeve i raditi s mlađim kategorijama u Realovoj akademiji.

Iako i dalje igra na vrhunskoj razini, Luka Modrić (40) sve češće razmišlja o životu nakon karijere. Planira se jednog dana vratiti u Real Madrid, ali ne žuri s odlukom ,i dalje pruža sjajne partije u dresu Milana, s kojim uspješno nastupa i u 41. godini. Povratak u "kraljevski klub"smatra se izvjesnim, no zasad ima druge prioritete, piše Defensa Central.

Modrić je prihvatio ponudu predsjednika Florentina Péreza da se po završetku karijere vrati u Madrid kao ambasador ili trener. Ipak, plan mu je prvo uzeti godinu dana odmora kako bi se posvetio obitelji, a zatim započeti trenerske tečajeve i raditi s mlađim kategorijama u Realovoj akademiji.

Iako su planovi za povratak u Madrid poznati, Modrić ostaje potpuno fokusiran na Milan i nadolazeće Svjetsko prvenstvo, na kojem se želi oprostiti od reprezentacije na dostojan način.

Karijera Luke Modrića ostat će zapamćena kao jedna od najimpresivnijih u povijesti nogometa. S Realom je osvojio 28 trofeja, a s Hrvatskom srebro i broncu na svjetskim prvenstvima te drugo mjesto u Ligi nacija.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar dr. Evil
dr. Evil
17:07 16.10.2025.

Tko zna da li se Luka sjeća da je nekada igrao u Madridu?

