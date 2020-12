Bilića su nakon otkaza podržali brojni Englezi, ali i Jose Mourinho

Intervju smo dogovarali dan prije onih nemilih scena u Petrinji, a na dan potresa Dean Računica raspitivao se o detaljima. Nije mu bilo lako razgovarati o toj užasnoj situaciji koja je pogodila svakog normalnog čovjeka. Računica je još u Engleskoj.

– I da hoću, ne mogu doma jer će letovi prema Hrvatskoj krenuti tek 6. siječnja. Barem mi je obitelj tu, pa je lakše... – počeo je Računica.

Pobjegli smo na nogometne teme. Nekih pola sata prije nego što smo započeli razgovor, njegov bivši klub WBA razbijen je u domaćem srazu s Leedsom (0:5). Kriza je nastavljena i bez Hrvata na kormilu.

Nisu nam željeli kupiti igrače

– Očito je da tu puno stvari ne štima. Posebice kada primiš pet pogodaka, a doslovce ne zapucaš prema protivničkom golu. Ova zadnja utakmica preslika je zapravo cijele sezone. Vlasnici kluba mislili su da će izazvati nekakvu pozitivnu reakciju našom smjenom, ali čini mi se da WBA samo čudo može spasiti ispadanja iz lige.

Sada je definitivno jasno da se bez pravih pojačanja ne može opstati u jakoj konkurenciji Premiershipa.

– To je nešto što smo mi cijelo vrijeme naglašavali. Ništa nije uloženo u momčad. Na posudbu iz Chelseaja stigao je Conor Gallagher, kao slobodan igrač stigao je Branislav Ivanović, a zapravo jedino plaćeno pojačanje je Karlan Grant iz Huddersfielda. Njega su platili 16,5 milijuna eura. Mislim da smo mi izvukli maksimum iz ove momčadi, odigrali smo 13 jako dobrih utakmica. Imali smo i dosta pehova sa sudačkim odlukama. Nakon Liverpoola, najviše smo oštećeni u Premiershipu. Naravno da mi je žao što nismo više dio tog glamura, no lakše mi je kada vidim pozitivan odjek javnosti, navijača, medija, bivših engleskih igrača i analitičara. Svi su procijenili da Slaven nije zaslužio otkaz – ističe Računica.

Siguran je da Biliću i njegovu stožeru neće nedostajati ponuda.

– Ne sumnjam u to. Slaven će donijeti odluku u skladu sa svojim ambicijama. Ostaje vidjeti kada ćemo opet u pogon, nakon siječanjskog prijelaznog roka ili na ljeto.

Kakav je dojam na Računicu ostavio glamur Premiershipa?

– Tek kada postanete dio te priče, jasno vam je koja je to svjetska razina. Od stadiona, igrača, trenera, nogometne kulture i kvalitete. Žao mi je samo što zbog pandemije nisam osjetio navijačko ozračje.

Kada govori o najboljim momčadima u Engleskoj, Računica naglašava:

– Moram istaknuti da ni jedna momčad trenutačno nije na svom maksimumu. Manchester City s Guardiolom posebna je priča. Chelsea je bio u velikoj formi, no zadnjih nekoliko utakmica su u krizi. Oni mi se sviđaju zbog svoje raznovrsnosti u napadačkom dijelu, s puno mladih sjajnih igrača. Ako me pitate za najbolje engleske igrače, onda su to Kane iz Tottenhama i Grealish iz Aston Ville. Od ostalih, uživam gledati Fernandesa koji je glavni motor u Manchester Unitedu.

Može li Liverpool obraniti naslov prvaka?

– Naravno, ali ako se to i dogodi, sigurno pitanje prvaka neće biti riješeno desetak kola prije kraja. Ove sezone više momčadi će biti u igri za naslov. Osim Liverpoola tu su svakako Manchester City, Chelsea, Tottenham i Manchester United. Oko Uniteda ima najviše upitnika, no oni imaju širok kadar i bit će u vrhu.

A doživljaj bliskih susreta s nekim najvećim trenerskim imenima današnjice?

– Nekoliko puta smo igrali protiv Leedsa i Marcela Bielse. Fascinantno je njegovo znanje i strast za nogometom. Mislim da je u nogometu čak i kada spava. Također, izdvojio bih Carla Ancelottija, a naravno i Joséa Mourinha. Ne samo zbog njegova džentlmenskog stava nakon što je Slaven dobio otkaz. Ni Mourinhu nije bilo jasno zašto se to dogodilo.

Hajduk mora osvajati trofeje

U izboru za najboljeg nogometaša Večernjeg lista Dean Računica na prvo mjesto izabrao je Luku Modrića.

– Zaista je bespredmetno pričati o njegovoj igračkoj veličini. Nakon najviših sportskih dosega, u 35. godini glavni je igrač Reala. Izdvojio bih svakako i Nikolu Vlašića koji je prošle sezone napravio ogroman igrački iskorak. Nametnuo se u klubu i još važnije u reprezentaciji. S Kovačićem i Brozovićem činit će okosnicu naše nacionalne vrste kada se oprosti Modrić. Oni će biti glavni forte u novoj eri vatrenih.

Među najboljih 10 Računica je uvrstio i Miju Caktaša.

– On je jedna od svijetlih točaka u Hajduku, najbolji strijelac i asistent. I to traje već nekoliko sezona.

Imao je potrebu kazati još nekoliko rečenica o svom Hajduku.

– Uvijek se nadaš da će napokon doći dani koji su na Poljudu već odavno zaboravljeni. Predsjednik kluba Lukša Jakobušić je, čini mi se, pokazao naznake nekog novog smjera. Gledao je uživo nekoliko naših utakmica u Engleskoj i razgovarali smo na temu Hajduka. Vidi se da je čovjeku dosta praznih priča i da želi nešto pokrenuti. Hajduk treba vratiti na staze koje zaslužuje, a to je osvajanje trofeja, borba za naslov i iskorak u Europi – zaključio je Računica.

Biografija

Dean Računica rođen je 5. prosinca 1969. u Šibeniku. Igrao je za Šibenik (1986.-1992.), Hajduk (1992.-1995., 1997.-1999. i 2002.-2004.), Austriju Salzburg (1995.-1997.), Hapoel Tel Aviv (1999.-2000.), Hapoel Ironi (200.-2001.) i Chongging Lifan (2001.-2002.). S Hajdukom je triput bio prvak (1994., 1995. i 2004.), a hrvatski kup osvajao je 1993., 1995. i 2003. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je dvije utakmice, protiv Meksika u Zagrebu 1992. i protiv Slovačke u Bratislavi 1994. godine. Do 2010. bio je pomoćnik gotovo svim Hajdukovim trenerima. U ožujku 2010. postao je trener trećeligaša Uskoka iz Klisa. Dvije sezone vodio je Junak iz Sinja. U listopadu 2017. postao je pomoćnik Aljoši Asanoviću u Melbourne Knightsima. Od lipnja 2019. bio je pomoćnik Slavena Bilića u WBA-u.

Poredak

1. Luka Modrić (Real)10 bodova

2. Ivan Perišić (Bayern, Inter)9

3. Mateo Kovačić (Chelsea)8

4. Nikola Vlašić (CSKA)7

5. Marcelo Brozović (Inter)6

6. Andrej Kramarić (Hoffenheim)5

7. Dejan Lovren (Zenit)4

8. Ivan Rakitić (Barcelona, Sevilla)3

9. Mijo Caktaš (Hajduk)2

10. Bruno Petković (Dinamo)1