Bila je nadolazeća zvijezda, a onda se fokusirala na OnlyFans: 'To mi je potpuno promijenilo život'

Renee Elise Gracie, sportašica rođena 1995. godine u Brisbaneu u Australiji, poprilično dugo je u svojem prvom naletu bila aktivna u automobilističkim natjecanjima, posebno u serijama kao što su V8 Supercars i australska Supercars Super2 serija, u kojima je postizala dobre rezultate. Međutim, nakon što je automobilistička karijera počela imati ograničenja, financijska, sponzorska, ali i regulatorna, Gracie je odlučila isprobati drugačiji put.

Gracie je 2019. godine prešla u sferu online sadržaja za odrasle putem platformi kao što je OnlyFans. Postoje izvještaji da je u dvije godine nakupila značajan prihod, neki mediji navode da je zaradila iznos veći od pet milijuna funti u tom vremenskom razdoblju.

- Ovaj potez mi je promijenio život i omogućio financijsku neovisnost. To nisam mogla imati samo od natjecanja u automoto svijetu - rekla je Gracie.

Stigle tužne vijesti o Michaelu Schumacheru: 'Više ne može govoriti, možda ga više nikad nećemo vidjeti' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prelazak nije bio bez psihičkih izazova: javna percepcija, socijalna stigmatizacija, kritike iz sportskog okruženja i medija, te potreba da definira osobne granice u online sadržaju.

Postoji značajna rasprava oko toga je li prelazak sportašice u ovakvu vrstu sadržaja društveno prihvatljiv ili ne, kako to utječe na imidž sporta, na sponzore, na javnu percepciju žena u sportu. U nekim slučajevima, sportašice koje to čine imaju problema s pronalaskom sponzora ili suradnji budući da brendovi često izbjegavaju povezivanje s eksplicitnim sadržajem. đ

Postoji i rizik od pravnih posljedica u zemljama ili sportskim savezima koji imaju stroge kodekse o moralnom ponašanju ili zabrane djelovanja u industrijama za odrasle. Također, iako financijska nagrada može biti velika, cijena (privatnost, mogući napadi, mentalni stres) je često isto tako visoka. Gracie je u više navrata spomenula da je ovo bila financijska prilika koju nije mogla zanemariti, jer prihodi iz automobilizma nisu bili dovoljnim da bi si osigurala stabilnost.

VEZANI ČLANCI:

Žene u mnogim sportovima, posebno onima koji nisu vrhunski komercijalni, zarađuju relativno malo kroz nagrade, sponzore i državne potpore što mnoge tjera da traže dodatne izvore prihoda. Internet i platforme za sadržaj počele su nuditi mogućnosti koje su donedavno bile nevidljive ili neprihvatljive za mnoge. S druge strane, društvo i dalje ima oprečna mišljenja na temu žena koje koriste seksualnost ili eksplicitnost u svrhu zarade, što, naravno, stvara konflikte oko ovakvih slučajeva.

Gracie se kasnije, 2023. godine, vratila u automobilizam, te čak i pobijedila u utrci GT World Challenge Australia. Tvrdi da joj je sada kreiranje sadržaja za odrasle glavni oblik zarade, a automobilizam strast koju može bolje financirati.