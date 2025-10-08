Djevojka o kojoj je brujila Hrvatska danas preživljava u teškim uvjetima: Na sve sam spremna za novac
Milica Dabović bivša je srbijanska košarkašica i nekadašnja reprezentativka, a u hrvatskoj javnosti o njoj se mnogo pisalo kad je 2013. potpisala za Novi Zagreb. Dabović je bila uspješna košarkašica, a zbog njena izgleda neki su je zvali i "srbijanskom Antonijom Mišurom".
Bila je burnoj u vezi s Hrvatom Šimom Šiklićem Simonom kojem je 2017. godine zabranjen ulazak u Srbiju na godinu i pol zbog fizičkog zlostavljanja svoje partnerice. Dabović je nakon završetka košarkaške karijere ostala bez primanja, o čemu je otvoreno govorila u medijima. Ova samohrana majka na sve načine borila se da zaradi novac za sina pa je tako prodavala svoju odjeću, a sudjelovala je i u emisiji Survivor.
Dabović je otišla korak dalje i otvorila profil na OnlyFansu, platformi na kojoj korisnici uglavnom objavljuju svoje gole i eksplicitne fotografije u zamjenu za novac. Srbijanski mediji pisali su da je od te platforme zaradila gotovo 150 tisuća eura, no sada kaže da joj posao ide sve lošije.
Samohrana je majka pa tvrdi da će napraviti sve kako bi zaradila novac.
– Preporučila bih to svima ako se mogu skinuti i raširiti noge, probala sam... Radi to, ženska, samo naprijed, ja ću te podržati. Spremna sam na bilo što da zaradim novac. Ne mislim na sve, ali korak po korak. Mogu upotrijebiti svoju snagu i pamet da skupim novac, pronađem zemljište i izgradim kuću – rekla je Milica.