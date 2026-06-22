Isplivala fotografija Nataše Janjić iz 1999. godine, jedan detalj mnoge je iznenadio

Neke fotografije iz prošlosti ne bude samo uspomene, nego u trenutku vrate cijelu estetiku jednog razdoblja. Upravo takvu reakciju izazvala je i stara fotografija naše Nataše Janjić Medančić, koju je glumica svojedobno podijelila na Instagramu i pratitelje podsjetila na kraj devedesetih. Fotografija je nastala 1999. godine, u vrijeme kada je Nataša imala 18 godina i tek započela novo životno razdoblje. Te je godine iz Splita stigla u Zagreb, gdje je upisala studij glume na Akademiji dramske umjetnosti. Za nju je to bio početak studentskih dana, profesionalnog puta i života u gradu koji će joj kasnije postati dom.

Na fotografiji se vidi mladenačko lice buduće glumice, nježan izraz i oči po kojima je i danas prepoznatljiva te narančasta kosa. Ipak, pratiteljima nije promaknuo još jedan detalj koji je savršeno dočarao duh vremena, tanke obrve, jedan od najprepoznatljivijih beauty trendova devedesetih. Tada su gotovo neizostavan dio izgleda bile upravo što tanje obrve. Nosile su ih glumice, pjevačice, modeli i djevojke koje su pratile modne trendove iz časopisa i s televizije. Današnji naglasak na prirodnijim, punijim i pažljivo oblikovanim obrvama tada je bio gotovo nezamisliv; estetika kraja devedesetih imala je sasvim drukčija pravila.

Foto: Instagram

Daria Lorenci Flatz objavila fotografiju svojih blizanaca: Borci od prvog trena

Zato Natašina fotografija danas djeluje kao simpatičan vremeplov. Osim što otkriva kako je izgledala na pragu odraslog života, podsjeća i na razdoblje drukčije šminke, frizura, odjeće i načina poziranja. Ono što se tada smatralo vrhuncem dotjeranosti danas mnogi gledaju s dozom nostalgije, ali i s osmijehom. Uz objavu je kratko napisala: “Ovo sam ja s 18 godina.” I ta jednostavna rečenica bila je dovoljna da fotografija dobije dodatnu toplinu. U njoj se susreću mladost, studentski počeci, modni trendovi koji se ciklički vraćaju i ona prirodnost koja Natašu prati od samih početaka. Trendovi se mijenjaju, no njezin šarm ostao je isti.

**Uz korištenje AI-ja