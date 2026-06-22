Daria Lorenci Flatz objavila fotografiju svojih blizanaca: Borci od prvog trena

Glumica Daria Lorenci Flatz na društvenim je mrežama podijelila dio atmosfere s proslave 17. rođendana njezinih blizanaca Maka i Frana. "Na današnji dan prije 17 godina došla su na svijet moja dva svemira ,anđela,ljubavi naše,naše sve! Borci od prvog trena...osjetljivi, posebni, zajebani, predivni , senzibilni, inteligentni, empatični...uvijek zajedno, jedan s drugim, povezani u različitosti, blizanci... Naprosto hvala vam što ste došli u naš život i učinili ga životom!!! Volimo vas do beskraja i nazad - tata, mama, Tin i cijela obitelj...", napisala je glumica uz objavu u kojoj su se nalazile fotografije i video s proslave ali i fotografije iz perioda kad su njezini sinovi bili bebe.

Daria će ove godine proslaviti i 18 zajedničkih godina sa suprugom Emilom s kojim ima tri sina. - Iza nas je 16 zajedničkih godina...Troje djece, jedan pas, puno neprospavanih noći, kredita, smijeha, ludila, serija, bolesti, briga, poslova, doručaka, kavica u zoru, zagrljaja, poljubaca, života.. Jednom riječju ljubavi. Idemo još barem dva kruga - napisala je zvijezda serije "Kumovi" 2024. godine kada je čestitala suprugu 16 zajedničkih godina. Njezin suprug, IT stručnjak i grafički dizajner Emil Flatz, u vrijeme dok ju je osvajao, išao je s njom na tango, a u braku su dobili tri sina i Daria često ističe koliko joj je suprug velika podrška.

- Mislim da se danas brakovi najčešće raspadaju pod teretom djece i, koliko sam primijetila, najčešće do druge, treće godine djeteta. Mislim da je ženama danas stvarno izazovno biti mama. Ja sam bila dugo na porodiljnom, s blizancima godinu i pol, a s Tinom tri godine, a kada sam počela raditi, jako sam dozirala posao i birala poslove koje mogu odraditi u maksimalno četiri sata. Baš zbog toga sam i pokrenula 4Sobe, da imam posao koji mogu vremenski regulirati. Emil i ja zajedno smo odvozili taj slalom, bilo je užasno zahtjevno jer su naši blizanci rođeni dva mjeseca ranije, samo da tu brigu imaš u životu, to te slomi - rekla je Daria u intervju za zadovoljnu.hr. Dodala je kako kada s nekim prođeš kroz sve navedeno da je povezanost neraskidiva. - Mi smo toliko povezani, mi smo dva suborca. Ne mogu zamisliti da mi itko bude bliži u životu od mog supruga. Naša ljubav s godinama se produbila, on je stvarno moj najdraži čovjek u životu. Život je neizvjestan, ne možemo nikad znati što nosi sutra, ali sad smo već 15 godina zajedno i nekako mi se čini da smo tek na početku i da naše vrijeme tek dolazi jer ovih 15 godina uglavnom podižemo djecu. Sad počinjemo loviti neko vrijeme za sebe - izjavila je Daria jednom prilikom.