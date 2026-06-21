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Liam Cunningham

Zvijezda Igre prijestolja: Povraća mi se od Gwyneth Paltrow, primila je krvavi izraelski novac

Autor
Milena Zajović
21.06.2026.
u 19:00

Liam Cunningham, najpoznatiji nam po ulozi sir Davosa u seriji "Igra prijestolja", proveo je nekoliko dana u Hrvatskoj na manifestaciji Slano Film Days, a u razgovoru za Večernji list, otkrio nam je, među ostalim, i da će glumiti u novom filmu Jasmile Žbanić

Na manifestaciji Slano Film Days ovih se dana okuplja filmska elita iz cijeloga svijeta. Među Oscarima i brojnim drugim nagradama ovjenčanim gostima glumački je par Maggie Gyllenhaal i Peter Sarsgaard, redateljske veličine kao što su Ruben Östlund i Pawel Pawłikowski, te čitava plejada producenata, talent agenata, snimatelja... Među njima, izrazitom skromnošću i na trenutke komično vulgarnom otvorenošću ističe se glumac i aktivist Liam Cunningham.

Širokoj publici najpoznatiji po ulozi sir Davosa u "Igri prijestolja", ovaj vatreni Irac u Slanom se nije imao potrebu družiti s drugim zvijezdama, baš naprotiv: najdraže mu je bilo s nama novinarima gledati nogometne utakmice (navijao je za Bosnu i Hrvatsku!), uživati u lokalnim vinima i razmjenjivati slike s putovanja. Ovaj intervju vodili smo dan nakon što mi je dugo i zaneseno govorio o svojoj ljubavi prema fotografiji, podršci svojoj nebinarnoj kćeri i pomalo radikalnim političkim uvjerenjima. Kada sam ga pitala je li O.K. da za Večernji list ne govorimo o filmu, nego o društvu, lice mu se ozarilo.

Ključne riječi
kultura intervju ljevica aktivizam Igra prijestolja Slano Film Days TV film Liam Cunningham

Komentara 3

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Avatar AdminaPrcamBesplatno
AdminaPrcamBesplatno
19:45 21.06.2026.

A meni se povraća od svih koji ne razumiju da i Hamas i Hezbollah treba istrijebiti bez milosti.

ŠL
Šleger
19:45 21.06.2026.

Gdje je aleksandar vuković poznat i kao sandro silajdžić, osuđivani kriminalac protjeran iz SAD? Da li će jasmila snimiti film o njegovim patnjama u logoru Makarska?

Hüper
19:09 21.06.2026.

Izljev kvaziljevičarske ljubavi. Završit će kao i njegovi marksistički fetiši na smetlištu povijesti.

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