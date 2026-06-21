Zvijezda Igre prijestolja: Povraća mi se od Gwyneth Paltrow, primila je krvavi izraelski novac

Na manifestaciji Slano Film Days ovih se dana okuplja filmska elita iz cijeloga svijeta. Među Oscarima i brojnim drugim nagradama ovjenčanim gostima glumački je par Maggie Gyllenhaal i Peter Sarsgaard, redateljske veličine kao što su Ruben Östlund i Pawel Pawłikowski, te čitava plejada producenata, talent agenata, snimatelja... Među njima, izrazitom skromnošću i na trenutke komično vulgarnom otvorenošću ističe se glumac i aktivist Liam Cunningham.



Širokoj publici najpoznatiji po ulozi sir Davosa u "Igri prijestolja", ovaj vatreni Irac u Slanom se nije imao potrebu družiti s drugim zvijezdama, baš naprotiv: najdraže mu je bilo s nama novinarima gledati nogometne utakmice (navijao je za Bosnu i Hrvatsku!), uživati u lokalnim vinima i razmjenjivati slike s putovanja. Ovaj intervju vodili smo dan nakon što mi je dugo i zaneseno govorio o svojoj ljubavi prema fotografiji, podršci svojoj nebinarnoj kćeri i pomalo radikalnim političkim uvjerenjima. Kada sam ga pitala je li O.K. da za Večernji list ne govorimo o filmu, nego o društvu, lice mu se ozarilo.