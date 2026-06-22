Prometne nesreće nisu sudbina. U velikoj mjeri predvidive su i sprječive

U Hrvatskoj je nema dugo u dva dana život na cestama izgubilo deset ljudi. Prošle godine crna statistika bilježi 261 poginulu osobu, dvadeset dvije više nego godinu prije. Što je uzrok tolikih prometnih nesreća u posljednje vrijeme, je li se i kako većinu ili barem neke od njih moglo spriječiti, razgovarali smo s prodekanom zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti i izvanrednim profesorom na tom fakultetu dr. sc. Markom Ševrovićem. Riječ je o profesoru koji se dugi niz godina bavi sigurnošću prometa u Hrvatskoj i sudjeluje u brojnim projektima s tim u vezi diljem svijeta.