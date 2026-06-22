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INTERVJU: MARKO ŠEVROVIĆ

Prometne nesreće nisu sudbina. U velikoj mjeri predvidive su i sprječive

Autor
Zoran Vitas
22.06.2026.
u 14:10

"Netko tko vjeruje da može projuriti kroz naselje, proći kroz crveno svjetlo ili sjesti za upravljač pod utjecajem alkohola, a da pritom neće biti zaustavljen, jednako će se ponašati bez obzira na to je li kazna petsto ili pet tisuća eura".

U Hrvatskoj je nema dugo u dva dana život na cestama izgubilo deset ljudi. Prošle godine crna statistika bilježi 261 poginulu osobu, dvadeset dvije više nego godinu prije. Što je uzrok tolikih prometnih nesreća u posljednje vrijeme, je li se i kako većinu ili barem neke od njih moglo spriječiti, razgovarali smo s prodekanom zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti i izvanrednim profesorom na tom fakultetu dr. sc. Markom Ševrovićem. Riječ je o profesoru koji se dugi niz godina bavi sigurnošću prometa u Hrvatskoj i sudjeluje u brojnim projektima s tim u vezi diljem svijeta.

Ključne riječi
promet Fakultet prometnih znanosti Marko Ševrović

Komentara 1

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ST
sttipe
14:56 22.06.2026.

Ajde ne seeeeeri!!! Objasni mi zašto moram vozit teretno vozilo i poštovat PRAVILO DESNE RUKE, A VOLAN mi je LIVO??? JOŠ SMO NA ENGLESKOM POMORSKOM pravu??? Englezima to pravilo valja, njima je volan desno...Okrenu se i pogledaju, kad se uključuju... A mi moramo svako malo NAPAMET vozit i "gurat se polako", jer i da stanemo, i izađemo iz vozila pogledat, dok uđemo, dođe auto... Da bar svugdi imamo prednnost!! Onom ko me vidi lakše je stati.. Ima još milijardu situacija di te država zakonima koje moraš poštovat pretvara u ubojicu ili žrtvu. Nekažnjeno...

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