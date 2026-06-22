Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODBACIO OPTUŽBE

Vučić spreman i na istragu FBI-a: 'Jedva čekam otići u zatvor zbog toga'

Beograd: Aleksandar Vučić sastao se s najvećim igračem badmintona od kojeg je na poklon dobio reket i lopticu
Foto: F.S.
1/5
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.06.2026.
u 15:08

Srbijanski predsjednik još je jednom ustvrdio da tijekom prosvjeda nije bilo uporabe zvučnog topa, dodajući kako su toga, prema njegovim riječima, svjesni i njegovi politički protivnici

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je odbacio optužbe da je tijekom studentskog prosvjeda održanog 15. ožujka prošle godine u Beogradu korišten zvučni top te poručio kako je spreman prihvatiti istragu američkog Federalnog istražnog ureda (FBI), kao i bilo koje europske sigurnosne službe, javlja Nova.rs.

Obraćajući se novinarima nakon skupa održanog u Sava centru, Vučić je istaknuo da su tvrdnje o uporabi takvog sredstva neutemeljene te naglasio kako je i ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) već zaključila da do toga nije došlo. 'Šef FSB-a već je stavio svoj potpis da toga nije bilo. Vi nam recite koje ozbiljne službe da pozovemo, nema nikakvih problema. Tko god dođe, reći će vam da toga nije bilo. Ne možete izmisliti da je nešto korišteno kada nije', poručio je Vučić.

Srbijanski predsjednik još je jednom ustvrdio da tijekom prosvjeda nije bilo uporabe zvučnog topa, dodajući kako su toga, prema njegovim riječima, svjesni i njegovi politički protivnici. 'To što govore da će nas zbog toga uhititi samo znači da nemaju plan ni ideju. Jedva čekam otići u zatvor zbog toga jer je riječ o najobičnijoj laži i svi ljudi iz sigurnosnog sektora znaju da se to nije dogodilo', rekao je.

Govoreći o kritikama koje mu upućuje oporba, Vučić je ocijenio da se napadi temelje na političkim motivima te ustvrdio da mu protivnici ne mogu osporiti rezultate ostvarene u području gospodarstva i velikih državnih projekata. 'Ne mogu mi predbaciti da nije mnogo učinjeno na području ekonomije, razvoja infrastrukture, stadiona, kazališta i zdravstvenih ustanova. Zato šire mržnju preko svojih platformi, gdje se takve poruke dodatno pojačavaju i umnažaju, pa dio ljudi pomisli da je to istina', zaključio je Vučić.
Milanović u Brezovici: 'Čudo da ovaj praznik postoji i da se do danas održava'
Ključne riječi
Srbija Aleksandar Vučić prosvjedi

Komentara 10

Pogledaj Sve
KO
kozlanbasta
15:44 22.06.2026.

Stidnousni jedva čeka zatvor jer bi tamo bio tražena roba.

AN
Antonio1952
15:27 22.06.2026.

Nema smisla komentirat. Sve se demokratski brise.

Avatar Forumas
Forumas
15:55 22.06.2026.

Kako to da taj lepousti nije danas u Brezovici, pase tamo kao budali samar.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!