Vučić spreman i na istragu FBI-a: 'Jedva čekam otići u zatvor zbog toga'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je odbacio optužbe da je tijekom studentskog prosvjeda održanog 15. ožujka prošle godine u Beogradu korišten zvučni top te poručio kako je spreman prihvatiti istragu američkog Federalnog istražnog ureda (FBI), kao i bilo koje europske sigurnosne službe, javlja Nova.rs.

Obraćajući se novinarima nakon skupa održanog u Sava centru, Vučić je istaknuo da su tvrdnje o uporabi takvog sredstva neutemeljene te naglasio kako je i ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) već zaključila da do toga nije došlo. 'Šef FSB-a već je stavio svoj potpis da toga nije bilo. Vi nam recite koje ozbiljne službe da pozovemo, nema nikakvih problema. Tko god dođe, reći će vam da toga nije bilo. Ne možete izmisliti da je nešto korišteno kada nije', poručio je Vučić.

Srbijanski predsjednik još je jednom ustvrdio da tijekom prosvjeda nije bilo uporabe zvučnog topa, dodajući kako su toga, prema njegovim riječima, svjesni i njegovi politički protivnici. 'To što govore da će nas zbog toga uhititi samo znači da nemaju plan ni ideju. Jedva čekam otići u zatvor zbog toga jer je riječ o najobičnijoj laži i svi ljudi iz sigurnosnog sektora znaju da se to nije dogodilo', rekao je.

Govoreći o kritikama koje mu upućuje oporba, Vučić je ocijenio da se napadi temelje na političkim motivima te ustvrdio da mu protivnici ne mogu osporiti rezultate ostvarene u području gospodarstva i velikih državnih projekata. 'Ne mogu mi predbaciti da nije mnogo učinjeno na području ekonomije, razvoja infrastrukture, stadiona, kazališta i zdravstvenih ustanova. Zato šire mržnju preko svojih platformi, gdje se takve poruke dodatno pojačavaju i umnažaju, pa dio ljudi pomisli da je to istina', zaključio je Vučić.