Ovo je najljepša priča Mundijala: Zelenortski Otoci novom senzacijom ponovili uspjeh legendarnih vatrenih

Nakon što su u prvom kolu skupine H Svjetskog prvenstva šokirali svijet odigravši bez pogodaka protiv europskog prvaka Španjolske, nogometaši Zelenortskih Otoka sinoć su zabili i svoje prve pogotke na Svjetskom prvenstvu u novom remiju 2:2 s Urugvajom. Poveli su u 21. minuti golom Kevina Leninija, a Urugvaj je potom preokrenuo golovima Maximiliana Arauja u 44. minuti i Agustina Canobbija u šestoj minuti sudačke nadoknade prvod dijela. Konačni rezultat postavio je Helio Varela u 61. minuti.

Mala afrička država od 530 tisuča stanovnika tako je ponovno šokirala svijet i nastavila svoju lijeu priču. Nakon dva kola imaju dva boda i imaju realne šanse proći skupinu u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Eventualnom pobjedom protiv Saudijske Arabije gotovo sigurno bi prošli dalje, a i s remijem se mogu nadati da mogu biti jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija ili čak mogu uzeti drugo mjesto, ako Španjolska pobijedi Urugvaj.

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Tek treba vidjeti kako će se sve odigrati, ali Zelenortski Otoci već su osvojili srca neutralnih navijača i zasad su najljepša priča ovog Svjetskog prvenstva. Ovim remijem, postali su tek treći debitant na Svjetskim prvenstvima u posljednjih 30 godina koji je ostao neporažen nakon prve dvije utakmice.

Posljednji kojem je to uspjelo bio je Senegal 2002. u Japanu i Južnoj Koreji kada su pobijedili aktualne svjetske prvake Francusku s 1:0 i odigrali 1:1 s Danskom. Prije njih, to je uspjelo i Hrvatskoj koja je 1998. na svom prvom Svjetskom prvenstvu prvo svladala Jamajku s 3:1, a potom i Japan s 1:0.