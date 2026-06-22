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Ovo je najljepša priča Mundijala: Zelenortski Otoci novom senzacijom ponovili uspjeh legendarnih vatrenih

FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
22.06.2026.
u 07:06

Ovim remijem, postali su tek treći debitant na Svjetskim prvenstvima u posljednjih 30 godina koji je ostao neporažen nakon prve dvije utakmice

Nakon što su u prvom kolu skupine H Svjetskog prvenstva šokirali svijet odigravši bez pogodaka protiv europskog prvaka Španjolske, nogometaši Zelenortskih Otoka sinoć su zabili i svoje prve pogotke na Svjetskom prvenstvu u novom remiju 2:2 s Urugvajom. Poveli su u 21. minuti golom Kevina Leninija, a Urugvaj je potom preokrenuo golovima Maximiliana Arauja u 44. minuti i Agustina Canobbija u šestoj minuti sudačke nadoknade prvod dijela. Konačni rezultat postavio je Helio Varela u 61. minuti.

Mala afrička država od 530 tisuča stanovnika tako je ponovno šokirala svijet i nastavila svoju lijeu priču. Nakon dva kola imaju dva boda i imaju realne šanse proći skupinu u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Eventualnom pobjedom protiv Saudijske Arabije gotovo sigurno bi prošli dalje, a i s remijem se mogu nadati da mogu biti jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija ili čak mogu uzeti drugo mjesto, ako Španjolska pobijedi Urugvaj.

Tek treba vidjeti kako će se sve odigrati, ali Zelenortski Otoci već su osvojili srca neutralnih navijača i zasad su najljepša priča ovog Svjetskog prvenstva. Ovim remijem, postali su tek treći debitant na Svjetskim prvenstvima u posljednjih 30 godina koji je ostao neporažen nakon prve dvije utakmice. 

Posljednji kojem je to uspjelo bio je Senegal 2002. u Japanu i Južnoj Koreji kada su pobijedili aktualne svjetske prvake Francusku s 1:0 i odigrali 1:1 s Danskom. Prije njih, to je uspjelo i Hrvatskoj koja je 1998. na svom prvom Svjetskom prvenstvu prvo svladala Jamajku s 3:1, a potom i Japan s 1:0.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. Zelenortski Otoci

Komentara 1

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ŠL
Šleger
08:52 22.06.2026.

Naslovom se želi obezvrijediti uspjeh Hrvatske, ovi dvaput slučajno odigraju neriješeno i već su kakti dostigli vatrene

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