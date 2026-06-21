Vladimir Putin mora zaboraviti svoju 'opsesiju' Ukrajinom i hitno okončati rat jer je Rusija na rubu "socijalne eksplozije" i "totalnog kaosa", upozorio je ruski oporbeni zastupnik Vyacheslav Markhayev. U oštroj kritici upućenoj Putinu i njegovom režimu, 71-godišnji bivši general policije i član Komunističke partije poručio je da vlasti moraju "doći k sebi" prije nego što zemlja potone u potpuni kolaps. Markhayev je žestoko kritizirao način na koji se mladi Rusi šalju u smrt zbog Putinove opsesije ratom.

Podsjetio je da je nedavno objavljena smrt prvog ruskog vojnika rođenog 2008. godine, 18-godišnjeg Alishera Svirina iz moskovske oblasti, koji je imao samo 14 godina kada je rat počeo. "Što bi učinio vanjski neprijatelj da je okupirao Rusiju? Zgrabio bi resurse, opljačkao industriju, podigao tarife i gradio sebi vile. Ali invazija se nije dogodila – vlasti su to same učinile, i to učinkovitije od bilo kojeg agresora", poručio je zastupnik.

Prema njegovim riječima, pod Putinom nema stvarnih postignuća osim osobnog bogaćenja elita. Broj ruskih milijardera dosegao je rekordnih 155, s ukupnom imovinom od gotovo 700 milijardi dolara, što je jedan i pol puta više od federalnog proračuna. Istodobno, umirovljenici su prisiljeni trošiti 55 posto svojih skromnihmirovina samo na režije, dok država novac troši na jahte, palače i inozemnu imovinu super-bogatih. Markhayev, koji je 2022. bio jedan od rijetkih zastupnika koji su glasali protiv pripajanja okupiranih ukrajinskih područja, upozorio je na korupcijske skandale, višemilijardske krađe i gubitke među najaktivnijim dijelom stanovništva. "Napadi na naše gradove ne prestaju, njihova geografija se širi, Zapad povećava isporuke dronova, a mi smo prisiljeni to trpjeti", rekao je. Dodao je da su prvotni ciljevi „denacifikacije i demilitarizacije“ Ukrajine svedeni samo na zauzimanje novih teritorija. Ako se ovakva situacija nastavi, socijalna eksplozija i totalni kaos postat će vrlo vjerojatni, a Zapad će to iskoristiti da dokrajči ono što je ostalo od ruske državnosti.

"Putinova ekipa je na vlasti već četvrt stoljeća i čini se da je uvelike izgubila dodir s potrebama naroda", zaključio je Markhayev.

Ovaj otvoreni istup dolazi u trenutku kada Ukrajina pojačava napade dronovima na ruske položaje, uključujući Krim, te nanosi teške gubitke ruskim snagama i infrastrukturi, piše Mirror.

Podsjetimo, ruski naftni gigant Tatneft, peti po veličini proizvođač nafte u Rusiji, uveo je stroga ograničenja na kupnju benzina i dizela na svojim benzinskim postajama diljem zemlje. Ova mjera dolazi samo nekoliko dana nakon što su ukrajinski dronovi napali tvrtkinu ključnu rafineriju Taneco. Prema izvješćima ruskih medija, ograničenja su uvedena na cijeloj mreži od oko 800 Tatneftovih benzinskih postaja. U regiji Čeljabinsk, primjerice, putnička vozila mogu kupiti najviše 30 litara benzina i 60 litara dizela po točenju. U južnom dijelu Moskve ograničenja su još stroža, samo 20 litara benzina i 40 litara dizela. Nije još poznato koliko će ograničenja trajati. Tvrtka je demantirala glasine da se gorivo može plaćati samo gotovinom. Ovo nije izolirani slučaj. U posljednjih nekoliko tjedana sve veći broj ruskih regija uvodi ograničenja na točenje goriva kako bi spriječili paniku i šverc. Rusko Ministarstvo energetike priznalo je da dronovi napadi uzrokuju nestašice benzina i problema u energetskoj infrastrukturi.

Ograničenja su uslijedila nakon što je u petak ukrajinski dron napao rafineriju Taneco u industrijskom gradu Nižnjekamsku u Tatarstanu, zbog čega je postrojenje obustavilo rad. Taneco je jedna od najvećih rafinerija u Rusiji i ključna za Tatneft. Nakon vijesti o ograničenjima, dionice Tatnefta na Moskovskoj burzi pale su više od tri posto, piše The Moscow Times.