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GORI ODLAGALIŠTE OTPADA

FOTO Veliki požar kod Mostara, građanima poslano važno upozorenje: 'Stanje je kritično'

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.06.2026.
u 15:50

Iz Profesionalne vatrogasne postrojbe potvrđeno je da je dojava o požaru zaprimljena jutros u 9.15 sati, nakon čega je na teren upućeno sedam vatrogasnih vozila i 15 vatrogasaca

Veliki požar koji je jutros izbio na odlagalištu otpada Uborak kod Mostara i dalje nije stavljen pod kontrolu, a prema posljednjim informacijama s terena, situacija je iznimno ozbiljna. Gusti dim i neugodan miris paleži proširili su se gradom i okolnim naseljima, zbog čega su gradske vlasti uputile niz preporuka stanovnicima, javlja Večernji.ba.

Iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar potvrdili su kako je dojava o požaru zaprimljena jutros u 9.15 sati, nakon čega je na teren upućeno petnaest vatrogasaca sa šest do sedam vozila. 'Stanje je kritično, a vatra je zahvatila i bager'. rekli su iz PVP-a Mostar.

U gašenju požara sudjeluju mostarski vatrogasci, pripadnici Oružanih snaga BiH s cisternama, a pomoć iz zraka pruža i protupožarni zrakoplov Air Tractor. Iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Mostara priopćili su kako su sve nadležne gradske službe, komunalna poduzeća i interventne postrojbe angažirane punim kapacitetom kako bi se požar što prije stavio pod nadzor.

Zbog izgaranja specifičnih materijala u dubljim slojevima odlagališta, na širem području grada, a posebno u sjevernim dijelovima Mostara, bilježi se širenje gustog dima i neugodnog mirisa, što izravno utječe na kvalitetu zraka. Gradska uprava Mostara i Civilna zaštita stoga su pozvale građane da izbjegavaju boravak na otvorenom, posebice u blizini odlagališta, te da drže zatvorenima prozore i vrata svojih domova. Poseban oprez preporučen je kroničnim bolesnicima s respiratornim i kardiovaskularnim tegobama, djeci, trudnicama i starijim osobama, kojima se savjetuje da do stabilizacije situacije u potpunosti izbjegavaju izlaganje vanjskom zraku.

Također, do daljnjega je zabranjeno korištenje vode iz otvorenih bunara i izvora u blizini odlagališta, sve dok nadležne sanitarne i epidemiološke službe ne potvrde njezinu zdravstvenu ispravnost. Građanima je preporučeno da prate službene obavijesti Civilne zaštite, Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i lokalnih medija.

Svi zaposlenici odlagališta pravodobno su evakuirani, a na mjesto događaja stigao je i mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se posljedice požara za stanovništvo i okoliš svele na najmanju moguću mjeru. Problemi s odlagalištem Uborak traju već tjednima, budući da je prihvat otpada otežan zbog političkih nesuglasica, a pojedine ulice Mostara već su zatrpane smećem.
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Ključne riječi
Vatrogasci požar Mostar

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