Vatreni uoči ključne utakmice treniraju na stadionu Srpskih bijelih orlova: Evo o čemu je točno riječ

Hrvatska nogometna reprezentacija posljednji trening uoči utakmice protiv Paname na Svjetskom prvenstvu održat će na stadionu koji dijeli s klubom snažno povezanom sa srpskom zajednicom u Kanadi. Prema planu organizatora, „Vatreni“ će završnu pripremu prije dvoboja s Panamom odraditi u ponedjeljak na kompleksu Centennial Park u Torontu, a na istom mjestu trenirat će i njihovi protivnici.

Riječ je o sportskom kompleksu smještenom u četvrti Etobicoke, gdje se nalazi stadion Rob Ford kapaciteta oko 2200 gledatelja. Objekt se uglavnom koristi za nogomet, atletiku i kanadski nogomet te već godinama služi kao jedno od važnijih sportskih okupljališta lokalne zajednice. Posebnu pažnju privlači činjenica da je jedan od korisnika stadiona klub Serbian White Eagles FC, poznat među srpskom dijasporom u Kanadi. Zbog toga je informacija da će hrvatska reprezentacija upravo ondje odraditi posljednji trening izazvala zanimanje u regiji.

Klub Srpski bijeli orlovi osnovan je krajem 1960-ih godina u Ontariju i desetljećima predstavlja jedno od najpoznatijih sportskih okupljališta srpske zajednice u Kanadi. Klub se natječe u kanadskim nogometnim ligama, a njegov identitet iznimno je povezan sa srpskom tradicijom. Naziv kluba, grb i boje inspirirani su nacionalnim simbolima Srbije, dok je prepoznatljivi motiv bijelog dvoglavog orla prisutan u vizualnom identitetu momčadi.

Spomenimo i da će hrvatska nogometna reprezentacija utakmicu 2. kola L skupine Svjetskog prvenstva protiv Paname igrati na BMO Fieldu u Torontu, stadionu koji je već prije početka turnira privukao pažnju zbog svoje veličine i uvjeta. BMO Field, koji će tijekom Svjetskog prvenstva nositi naziv „stadion Toronto“, najmanji je stadion turnira s kapacitetom od 45.736 gledatelja. Riječ je o prvom kanadskom stadionu posebno građenom za nogomet.

Objekt je izvorno imao kapacitet od oko 28.000 mjesta, no zbog FIFA-ina minimalnog zahtjeva od 40.000 mjesta prošao je opsežnu obnovu vrijednu 157 milijuna dolara. U sklopu radova dodano je oko 17.000 privremenih sjedala, postavljen je novi prirodni travnjak te modernizirani sustavi rasvjete, LED ekrani i svlačionice. Stadion je izgrađen između 2006. i 2007. godine, a danas ga koriste Toronto FC, Toronto Argonauts (CFL) i kanadska nogometna reprezentacija. Smješten je u kompleksu Exhibition Placea u Torontu, s dobrim prometnim povezivanjem i blizinom zračne luke Pearson.

Ukupno će ugostiti šest utakmica Svjetskog prvenstva, uključujući pet susreta grupne faze i jednu utakmicu osmine finala. Ako Hrvatska zauzme drugo mjesto u skupini, ponovno bi igrala na istom stadionu u Torontu protiv drugoplasirane momčadi skupine K, što bi vrlo vjerojatno značilo ogled s Kolumbijom ili Portugalom. Ipak, stadion je uoči turnira izazvao i kritike. Prema analizi portala Covers.com, proglašen je „najgorim stadionom Svjetskog prvenstva“. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju montažne tribine i otežan pristup dijelovima stadiona, što je izazvalo nezadovoljstvo navijača. Zabilježeni su i problemi poput privremenih građevinskih rješenja koja su narušila vanjski izgled objekta, a ranije je bilo govora i o povremenim prokišnjavanjima. Ipak, organizatori tvrde da su svi nedostaci sanirani uoči početka turnira, pa stadion spremno dočekuje svoje utakmice na Svjetskom prvenstvu.