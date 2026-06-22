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TISUĆE MRTVIH, MILIJARDE ŠTETE...

Jedno su od ključnih pitanja u sporazumu SAD-a i Irana, a nisu ni sudjelovali u ratu

Autor
Hassan Haidar Diab
22.06.2026.
u 06:30

U najnovijem sporazumu između SAD-a i Irana kao jedno od ključnih pitanja opet se pojavio Libanon iako ta zemlja zapravo nije ni sudjelovala u ratu

Rat između SAD-a i Izraela, s jedne strane, te Irana, s druge, još je jednom potvrdio staru istinu Bliskog istoka: velike sile i regionalni suparnici često svoje sukobe vode preko teritorija trećih zemalja, a Libanon je jedna od država koja tu cijenu plaća najdulje, najkrvavije i najnepravednije. U ovom posljednjem sukobu, glavna os i središnja linija odnosa snaga, formalno gledano, odvijala se između Izraela, Irana i Sjedinjenih Država. No stvarno bojište, osim iranskog i izraelskog prostora, ponovno je postao Libanon, zemlja koja je već desetljećima zarobljena između krhke državne strukture, stranih interesa, palestinskog pitanja, izraelske sigurnosne doktrine, saudijskog i šireg utjecaja zaljevskih zemalja te iranske potpore Hezbollahu.

Ključne riječi
Izrael Bliski istok Libanon

Komentara 10

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Avatar Idler 3
Idler 3
07:08 22.06.2026.

Dok se rešiju Hizbula zavladal bude mir !

LP
ljerka.p2911
06:56 22.06.2026.

Libanon - zemlja zarobljena politikom iranskog terorističkog, diktatorskog režima koji financira i potiče terorističke skupine kontra Izraelu. Naravno da se Izraelci brane svim sredstvima, kad već Iranske mule i njihove teroriste Hamasa i Hezbolaha ni u peti nije briga za civile Gaze i Libanon! Prije terorističkog zvjerstva nad izraelskim kibucom, svakodnevno je 150 000 palestinaca iz Gaze prelazilo granicu i išlo na rad u Izrael! Hamas i Iran su to dokinuli, ne Izrael!

Avatar Le-Freak
Le-Freak
08:48 22.06.2026.

Primili islamske izbjaglice koji su promjenili strukturu zemlje i iz "zahvalnosti" uspjesnu zemlju prekrili terorom i ratom. To vec tako vidimo i djelomicno na zapadu.

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