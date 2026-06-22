Jedno su od ključnih pitanja u sporazumu SAD-a i Irana, a nisu ni sudjelovali u ratu

Rat između SAD-a i Izraela, s jedne strane, te Irana, s druge, još je jednom potvrdio staru istinu Bliskog istoka: velike sile i regionalni suparnici često svoje sukobe vode preko teritorija trećih zemalja, a Libanon je jedna od država koja tu cijenu plaća najdulje, najkrvavije i najnepravednije. U ovom posljednjem sukobu, glavna os i središnja linija odnosa snaga, formalno gledano, odvijala se između Izraela, Irana i Sjedinjenih Država. No stvarno bojište, osim iranskog i izraelskog prostora, ponovno je postao Libanon, zemlja koja je već desetljećima zarobljena između krhke državne strukture, stranih interesa, palestinskog pitanja, izraelske sigurnosne doktrine, saudijskog i šireg utjecaja zaljevskih zemalja te iranske potpore Hezbollahu.