Bayern nemilosrdan do posljednjeg zvižduka: Prijateljsku utakmicu pobijedili sa 27:0!

Za novu sezonu se prijateljskim utakmicama priprema i njemački prvak Bayern München. Bavarski crveni te utakmice ne shvaćaju nimalo olako. Dapače, lokalnog niželigaša FC Rottach-Egerna svladali su rezultatom 27:0!

Nevjerojatnu golijadu započeo je Jamal Musiala u trećoj minuti. Idući je pogodak uslijedio samo 60 sekundi kasnije, a strijelac je bio Serge Gnabry. Za tri nula je u osmoj minuti zabio Alphonso Davies, a u 11. minuti strijelac za 4:0 ponovo je bio Gnabry. Peti je pogodak u 13. minuti zabio Musiala, a u 20. zabio je Konrad Laimer.

Francuz Mathys Tel isprva nije želio razdvajati pogotke, pa je zabio dva za redom, u 22. i 25. minuti. Noussair Mazraoui je u 27. minuti zabio za 9:0, a Tel se odlučio da mu ipak treba još pokoji gol pa je odlučio zabiti u 28. za 10:0. U strijelce se potom upisao Dayot Upamecano u 30. minuti.

Pomislili bi da će Bayern usporiti nakon dosezanja dvoznamenkastog broja pogodaka, no red, rad i disciplina do posljednjeg zvižduka se treniraju u svakom trenutku, a očito su osobito pogodan instrument niželigaši. Tel, Leroy Sane i Musiala su do 36. minute podigli rezultat na 14:0.

Tel, Musiala i Gnabry u prolazu su do poluvremena zabili još pokoji pogodak pa je tako njemački prvak s punih 18 golova prednosti otišao na odmor. Trener Thomas Tuchel očito nije želio da uvijek isti daju golove pa je napravio 11 zamjena na poluvremenu.

Novi igrači unijeli su prijeko potrebnu svježinu momčadi koja je nastavila provjeravati ima li kojim slučajem rupa u mreži protivnika s još devet pogodaka. Najmarljiviji radnik je bio Austrijanac Marcel Sabitzer koji je od 64. do 72. minute zabio četiri gola. Pomogli su mu i suigrači pa su Sadio Mane, Raphael Guerreiro, Ryan Gravenberch i Kingsley Coman sudjelovali u postavljanju konačnih 27:0.

