Bayern nastavlja dominirati u Bundesligi: Aktualni prvaci razbili Werder, Kane dvostruki strijelac

Novu su uvjerljivu pobjedu u Bundesligi ostvarili aktualni prvaci nogometaši Bayerna, pred svojim su navijačima u petom kolu nadigrali Werder s 4-0. Po dva pogotka je postigao Bayern u svakom poluvremenu za nastavak savršenog niza i petu pobjedu. Sve je počelo golom Diaza u 22. minuti, dok je Kane u 45. pogodio s bijele točke za 2-0.
Harry Kane je povećao na 3-0 u 65. minuti, dok je u 88. Laimer postavio konačnih 4-0. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zbog ozljede nije bio u kadru Bayerna. Werder je upisao treći ligaški poraz ove sezone.
Bundesliga, 5. kolo:
Bayern - Werder 4-0 (Diaz 22, Kane 45-11m, 65, Laimer 88)Dinamov heroj: Konačno su i moje duge noge nečemu poslužile
