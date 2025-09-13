VIDEO Hrvati zabijaju kao na traci! Dalićev biser pogodio dvaput, raduje se i Lovro Majer

Subotnje poslijepodne u njemačkoj Bundesligi ostat će upamćeno po izvanrednim nastupima hrvatskih nogometaša, a u prvom planu bio je Igor Matanović. Mladi, 22-godišnji napadač, proživio je debi iz snova za svoj novi klub Freiburg. Njegova momčad gubila je od Stuttgarta 1:0 sve do same završnice, kada je trener Julian Schuster u 78. minuti na teren poslao Matanovića, najskupljeg napadača u povijesti kluba plaćenog osam milijuna eura. Pritisak velikih očekivanja nije ga sputao, već je na ukazano povjerenje uzvratio na najbolji mogući način, režiravši preokret za pamćenje.

Trebale su mu samo tri minute da pokaže zašto je doveden kao veliko pojačanje. U 81. minuti, Matanović je fantastično osjetio prostor, utrčao na loptu i u padu je uspio poslati iza leđa gostujućeg vratara za izjednačenje i erupciju oduševljenja na stadionu. No, to je bio tek početak. Nakon što je Derry Scherhant u 86. minuti zabio za potpuni preokret i vodstvo Freiburga 2:1, Matanović je u drugoj minuti sudačke nadoknade preuzeo odgovornost i mirno realizirao kazneni udarac za konačnih 3:1. S dva pogotka u svega petnaestak minuta na terenu, postao je junak dana i najavio veliku sezonu.

GOLOVE POGLEDAJTE OVDJE

Dok je Matanović oduševljavao navijače Freiburga, svoju je sjajnu formu nastavio potvrđivati i Lovro Majer. Hrvatski reprezentativni veznjak bio je ključni čovjek u pobjedi Wolfsburga protiv Kölna. Gosti su rano poveli, no Wolfsburg se vratio u igru krajem prvog dijela. Trenutak odluke dogodio se u 65. minuti, kada je danski branič Joakim Mæhle probio desnu stranu i uputio oštar ubačaj u peterac, gdje se na pravom mjestu našao Majer i iz neposredne blizine zakucao loptu u mrežu za vodstvo od 2:1, što je na kraju bio i konačan rezultat.

Majerov pogodak nije slučajan bljesak, već nastavak impresivnog ulaska u novu sezonu. Bio je to njegov prvi prvenstveni gol, no statistika otkriva kompletnu sliku njegove dominacije. U ukupno četiri službene utakmice za Wolfsburg ove sezone, Majer je već upisao dva pogotka i čak tri asistencije. Posebno je briljirao u prvom kolu njemačkog kupa protiv niželigaša SV Hemelingena, gdje je sudjelovao u pobjedi s jednim golom i dvije asistencije, a asistenciju je zabilježio i u drugom kolu Bundeslige. Njegova konstantnost čini ga jednim od najvažnijih igrača Wolfsburga, a ovakvi nastupi Matanovića i Majera sjajna su vijest i za hrvatsku reprezentaciju.

GOL MAJERA POGLEDAJTE OVDJE