Nogometni gigant potvrdio: Razgovarali smo s Nikom Kovačem

Bayern na kraju sezone ostaje bez trenera jer je Jupp Heynckes već donio odluku o povlačenju. Bavarski velikan do kraja travnja objavit će ime novog trenera, a velike šanse ima trener Eintrachta Niko Kovač.

Sportski direktor Bayerna i Kovačev prijatelj Hasan Salihamidžić potvrdio je da je Bayern u kontaktu s bivšim hrvatskim izbornikom.

– Obavili smo neke razgovore – rekao je Salihamidžić za njemačke medije.

A situaciju s Kovačem prokomentirao je Karl-Heinz Körbel, legenda Eintrachta s više od 600 utakmica za klub.

– Ako Bayern napravi pritisak, Kovač bi se mogao predomišljati. Moguće je da Bayern dođe i kaže: ''Niko, stvarno te želimo i platit ćemo Eintrachtu odštetu od tri, četiri milijuna eura''. Niko Kovač bi se uklopio tamo, a da ja vodim Bayern, izabrao bih Niku za trenera. On je veliki profesionalac, sjajan trener, donio bi nove ideje u München i siguran sam da bi tamo ostavio traga – rekao je Körbel pa dodao: – Odlazak Kovača za nas bi bila apsolutna katastrofa. On i sportski direktor Fredi Bobic nose čitavi projekt. Niko zna kako se nositi s Boatengom i Antom Rebićem, a to nije lako.

O svemu se prošlog tjedna oglasio i Kovač.

– S Eintrachtom imam ugovor do 2019. – rekao je Kovač, ali se onda ogradio:

– U nogometu nikad ne znate što će se dogoditi, no ako se ništa ne promijeni, radit ću ovdje do 2019.