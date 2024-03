Barcelona zabila tri gola Atleticu, United izbacio Liverpool

U derbiju 29. kola Primere Barcelona je u gostima svladala Atletico Madrid s 3-0, te nakon dugo vremena došla na drugu poziciju, s osam bodova manje od Reala.

Sada neporažena već u deset mečeva zaredom u svim natjecanjima, Barca je konačno je prestigla svog katalonskog susjeda Gironu, a EL Clasico se igra u travnju. Atletico je sada peti s bodom manje od Athletica iz Bilbaa.

Portugalski napadač Joao Félix, na posudbi upravo iz Colchonerosa, otvorio je golom u 38. minuti, prije nego što je Robert Lewandowski, dodavač kod prvog gola, udvostručio vodstvo u 47.minuti.Poljski napadač je još jednom bio dodavač za mladog Fermina Lopeza (65) za konačnih 3-0.

"Šestica" PSG-a u Montpellieru

Nogometaši PSG-a slavili su utakmici 26. kola Francuske lige u gostima kod Montpelliera s 6-2 i sada vode s velikih 12 bodova prednosti.

Zvijezda Kilian Mbappe postigao je tri gola za Parižane (22, 50, 63), a po jedan Vitinha (14), Lee (53) i Nuno Mendes (89). Za domaćine su zabili Arnaud Nordin (30) i Teji Savanier (45pen).

PSG ima 59 bodova, Brest je drugi s 47, a Montpellier 14. s 26 bodova.

Bez pobjednika u derbiju Intera i Napolija

U derbiju 29. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter i Napoli su na San Siru odigrali 1-1.

Inter je poveo u 43. minuti golom Mattea Darmiana, a izjednačio je Juan Jesus u 81. minuti.

Domaćin je ovim rezultatom prekinuo niz od deset ligaških pobjeda, dok je Napoli produžio niz bez poraza na šest kola, ali uz samo dvije pobjede i četiri remija s identičnih 1-1.

Inter sada ima 14 bodova više od Milana koji je kao gost sa 3-1 porazio Veronu.

Milan je poveo u 44. minuti golom Thea Hernandeza, a u 50. minuti Christian Pulišić je udvostručio prednost "Rossonera". Tijanni Noslin je u 64. minuti vratio nadu Veroni, no sve dvojbe je otklonio Samuel Chukwueze pogodivši u 79. minuti za 3-1.

Roma je golom Lorenza Pellegrinija u 50. minuti pobijedila Sassuolo, dok su Juventus i Genoa odigrali 0-0.

Inter vodi sa 76 bodova, Milan ima 62, Juventus 59, a Bologna 54 boda... Napoli je sedmi sa 45 bodova.

ManU izborio četvrtfinale FA kupa pobjedom protiv Liverpoola

Nogometaši Manchester Uniteda izborili su plasman u četvrtfinale FA kupa nakon što su u sjajnom susretu na Old Traffordu nakon produžetka pobijedili Liverpool sa 4-3.

U jednom od najvećih derbija engleskog nogometa, "Crveni vragovi" su pobijedili "Redse" sa 4-3.

Bio je to susret u kojem je domaćin poveo u 10. minuti golom Scotta McTominayja, no Liverpool je u završnici prvog dijela okrenuo rezultat golovima Alexisa Mac Allistera (44) i Mohameda Salaha (45+2). United je u 88. minuti uspio izjednačiti preko Anthonyja koji je zabio prvi gol za United na Old Traffordu nakon više od godinu dana, točnije prvi gol nakon 24 domaće utakmice.

Gosti su u 105. minuti stigli do nove prednosti golom Harveyja Elliota, no United je uspio izjednačiti u 112. minuti golom Marcusa Rashforda, a pobjedu Unitedu i "ludilo" na Old Traffordu donio je Amad Diallo u prvoj minuti nadoknade. Diallo je pretjerao u slavlju, skinuo je dres, a kako je već imao žuti karton dobio je crveni.

"Ovo je velika noć za Uniteda, velika utakmica protiv Liverpoola. Nismo imali sezonu kakvu smo željeli, ali smo pobijedili," kazao je Rashford nakon utakmice.