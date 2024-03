Konačno: Mislav Oršić se vraća na teren! U velikoj ispovijesti otkrio mučne detalje osobne kalvarije

Mislav Oršić se vraća! Dinamova ikona, jedan od najboljih igrača plavih u zadnjih desetak godina konačno bi mogao upisati prve službene minute za Trabzonspor. U Tursku je stigao prošlog ljeta, nakon što ga je tadašnji trener Nenad Bjelica odlučio povući iz engleskog Southamptona, u kojem se baš i nije naigrao poslije odlaska s Maksimira.

No, u prijateljskom dvoboju protiv mađarskog Fehervara na ljetnim pripremama u Sloveniji doživio je stravičnu ozljedu koljena. Bjelica je inzistirao na njegovu dovođenju, a ostao je bez njega još prije no što je tursko prvenstvo započelo. Od sredine srpnja do danas, sredinom ožujka, trajao je dugotrajan proces oporavka. Oršić je u intervjuu za turske medije opisao kroz što je sve prolazio zadnjih mjeseci.

"Takımla beraber çalışmalara başladığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım sağlıklı kalıp takıma hedeflerini gerçekleştirmesi için yardımcı olabilirim" pic.twitter.com/aunKzmC2PJ — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 16, 2024

- Neću, ne želim se zapravo ni sjećati tog dana, tada mi se život promijenio - započeo je priču Oršić koji bi mogao dobiti priliku za debi u dresu Trabzonspora na današnjem dvoboju 30. kola turskog prvenstva protiv Fenerbahčea.

Sada mu je želja samo zaigrati za novi klub i ostati zdrav.

- Bio sam jako sretan kada sam potpisao za Trabzonspor. Znao sam da će se sve promijeniti nakon te ozljede, ali sretan sam što opet treniram s momčadi. Dugo sam bio izvan terena, drago mi je da ću barem sada u završnici sezone moći pomoći momčadi.

Oršić bi tako mogao nastupiti već ove nedjelje protiv velikog prijatelja iz Dinama i hrvatske reprezentacije, Dominika Livakovića, koji brani za Fenerbahče. Svakako, vijest da je Oršić u konkurenciji za dvoboj razveselit će i Zlatka Dalića. Izbornik vatrenih u sljedeća će dva mjeseca sigurno motriti i Oršićeve nastupe te potom odlučiti hoće li ga povesti na Euro u Njemačku.