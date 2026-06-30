Barcelona krenula po Harryja Kanea, ali dobili su odgovor kojem se nisu nadali

Barceloni je ovog ljeta prijeko potreban napadač. Robert Lewandowski preselio je u američki Chicago Fire pa im je jedina preostala opcija u vrhu napada Ferran Torres. Pokušali su Katalonci dovesti Juliana Alvareza, ali madridski Atletico odbio je svaku dosadašnju ponudu i čini se da od toga neće biti ništa. Zato su se okrenuli Harryju Kaneu.

Iako ima već 32 godine, engleski kapetan po mnogima je najbolji napadač svijeta. Prošle sezone zabio je 61 pogodak u samo 51 nastupu za Bayern. Osim po efikasnosti, poznat je i kao najbolji dodavač među napadačima i odličan u igri leđima prema golu. Kane je po mnogima i odličan suigrač, vođa koji bi se savršeno uklopio u mladi napad Barce.

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Katalonski div zato se počeo raspitkivati kod Bayerna oko potencijalnog transfera. Nažalost po njih, Kane je rekao kako je u potpunosti fokusiran na budućnost u Bayernu i postizanje što boljeg rezultata na Svjetskom prvenstvu s Engleskom. Transfer zasad nije u njegovim planovima i ne čini se da bi se uskoro mogao predomisliti.

Barcelona će se zato najvjerojatnije okrenuti durgom napadaču, a neki španjolski mediji tvrde kako još nisu odustali od Alvareza. Kane je u idealnoj situaciji u Bayernu, glavni je igrač jedne od najboljih momčadi Europe i nema namjeru mijenjati sredinu.